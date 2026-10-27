Resumen: Las obras en la glorieta de la calle 50 Sur mantienen cerrado el costado norte de Mayorca. Los desvíos incluyen Las Vegas, calle 48C Sur junto a BMX, carrera 46 y calle 49 Sur para llegar a la Regional; hacia Sabaneta se puede continuar por Las Vegas o la carrera 44. Desde El Poblado, el recorrido requiere retorno en la Clínica de la Policía y giro por la calle 49 Sur. Siga la señalización y las indicaciones de tránsito.

¡Pilas en Mayorca! Estos son los desvíos por las obras en la glorieta de la calle 50 Sur

Las obras en la glorieta de Mayorca, en la calle 50 Sur, mantienen cerrado el costado norte y obligan a cambiar varios recorridos en este punto del sur del Valle de Aburrá. Quienes se movilizan entre Sabaneta, Envigado y la avenida Regional deben revisar su destino antes de llegar al intercambio vial para tomar el desvío que les corresponde.

Las indicaciones de movilidad divulgadas para el sector distinguen los desplazamientos hacia el norte por la avenida Las Vegas, el acceso a la Regional, la salida hacia Sabaneta y el recorrido de quienes llegan por la avenida El Poblado. No todos los vehículos deben seguir el mismo camino: la alternativa depende del punto desde el que vienen y de la vía a la que necesitan conectarse.

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Desde Sabaneta hacia el norte y hacia la Regional

Si viene desde Sabaneta y su recorrido continúa hacia el norte, la indicación es seguir por la avenida Las Vegas. Ese desplazamiento debe diferenciarse del que necesitan hacer los conductores cuyo destino es la avenida Regional, pues para ellos se establece una vuelta por las vías cercanas a la pista de BMX.

Para llegar a la Regional, el recorrido divulgado contempla tomar la calle 48C Sur, junto a la pista de BMX; después, girar por la carrera 46 y continuar hasta la calle 49 Sur, a la altura del edificio S48. Estos puntos sirven de referencia para identificar el trayecto mientras avanza la intervención de la glorieta.

Desde allí, los vehículos regresan a la avenida Las Vegas en sentido norte-sur y pueden incorporarse a la avenida Regional. Es importante tener presente ese retorno: seguir hacia el norte por Las Vegas y buscar el acceso a la Regional no corresponden al mismo movimiento dentro del plan de desvíos.

Las dos alternativas para ir hacia Sabaneta

Quienes salen del sector de Mayorca y necesitan continuar hacia Sabaneta tienen dos opciones. La primera es avanzar por la avenida Las Vegas en sentido sur. La segunda es tomar la glorieta para incorporarse a la carrera 44, ubicada justo detrás del centro comercial.

La elección del recorrido debe hacerse de acuerdo con el destino y con las condiciones de circulación señalizadas en el lugar. La recomendación es prestar atención a las indicaciones temporales antes de ingresar al intercambio y seguir las instrucciones de los agentes que regulan el tránsito durante las obras.

Si llega por la avenida El Poblado

También hay una indicación específica para los conductores que vienen desde Sabaneta por la avenida El Poblado y buscan llegar a la avenida Regional. En ese caso, deben realizar el retorno a la altura de la Clínica de la Policía y, posteriormente, hacer el giro en la calle 49 Sur para continuar su trayecto.

Por eso, antes de salir conviene identificar si el desplazamiento se hará por Las Vegas o por El Poblado. Aunque ambos corredores hacen parte de la conexión del sur del Valle de Aburrá, el acceso a los desvíos no es igual y los puntos de referencia cambian según la vía por la que se aproxima cada vehículo.

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Planee el recorrido y atienda la señalización

La intervención de la glorieta de la calle 50 Sur hace parte de la construcción del intercambio vial de Mayorca. Mientras continúan los trabajos y permanece la restricción del costado norte, los conductores deben organizar sus recorridos con anticipación y conservar como referencia las vías y los giros habilitados para su destino.

El llamado es a seguir la señalización instalada y atender las indicaciones de los agentes de tránsito. Antes de iniciar el viaje, tenga claro si necesita continuar hacia el norte, salir a la Regional o desplazarse hacia Sabaneta: esa diferencia determina cuál de las alternativas debe tomar al llegar al sector de Mayorca.