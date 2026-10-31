«Era inevitable»: Karina García rompió el silencio sobre las supuestas fotos del nacimiento de Baby K

Resumen: Karina García desmintió con humor las supuestas imágenes del nacimiento de Baby K que circulan en redes: "¿Ustedes creen que yo dejaría verme así en mi parto? NEVERLAND. Eso solo fue en LCDLF". La creadora antioqueña confirmó que su bebé ya está en posición, pero al ser un "macrobebé" los médicos aún no definen si nacerá por parto natural o cesárea. El hijo de la paisa y Kris R sigue en su pancita.

Karina García volvió a ponerse en el centro de la conversación en redes sociales. En las últimas horas comenzaron a circular unas supuestas imágenes que, según aseguraban algunos internautas, correspondían al nacimiento de Baby K, el hijo que la creadora de contenido antioqueña espera junto al cantante Kris R. La supuesta ‘filtración’ puso en alerta a sus seguidores, que llevan semanas pendientes de la llegada del bebé.

Sin embargo, la paisa salió al paso de los rumores y dejó claro, con el humor que la caracteriza, que su hijo todavía no ha nacido y que las fotografías que están rodando por internet son falsas.

La confusión arrancó después de que la propia Karina hiciera una publicación que muchos interpretaron como la señal de que el gran día había llegado. A partir de ahí las especulaciones crecieron como la espuma y empezaron a aparecer las supuestas imágenes del parto, que terminaron por convencer a más de un despistado.

«¿Ustedes creen que yo dejaría verme así en mi parto?»: Karina García

Lejos de molestarse, la creadora de contenido respondió en sus historias de Instagram con una frase que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos, pues dejó en evidencia lo absurdo de la ‘filtración’.

«Ustedes que me conocen creen que yo dejaría verme así en mi parto? NEVERLAND. Eso solo fue en LCDLF y eso porque era inevitable, jajaja», escribió la antioqueña, negando de plano que vaya a mostrarse «desarreglada» durante y después del nacimiento de su bebé.

Con su respuesta, Karina hizo referencia a La casa de los famosos (LCDLF), el reality de convivencia en el que participó y donde las cámaras la acompañaban las 24 horas del día, incluso en sus momentos más desencajados. Allí, reconoció, no le quedaba de otra que dejarse ver como fuera, algo que definitivamente no piensa repetir en una etapa tan íntima como el parto de su primer hijo.

Baby K es un «macrobebé» y todavía no se sabe si nacerá por parto natural o por cesárea

Mientras desmentía las fotos falsas, Karina García también aprovechó para actualizar a sus seguidores sobre cómo va la recta final de su embarazo. La buena noticia es que el bebé ya está listo para llegar al mundo, aunque todavía hay una incógnita importante por resolver.

«Quería contarles desde ayer que por fin BABY K está en posición para nacer. Pero hay un problemita. No sabemos si puede nacer por parto natural porque está muy grande; como les conté anteriormente, es un MACROBEBÉ, no es charlando. El doctor aún no sabe si hacerme cesárea», contó la creadora de contenido en sus historias, donde mostró su pancita para confirmar que el pequeño sigue ahí.

Días atrás, la paisa ya le había dedicado un sentido mensaje a su barriga, dejando ver la mezcla de emociones que vive en la cuenta regresiva para convertirse en mamá por primera vez.

«Estoy a punto de parir y, aunque suene contradictorio, hoy siento nostalgia de despedirme de mi barriga. Ya casi llega el momento de soltarte para abrazar al amor de mi vida», escribió en aquella ocasión, encendiendo las alarmas de quienes creyeron que el parto era inminente.

Así va la historia de amor de Karina García y Kris R

Baby K es el primer hijo de Karina García con Kris R, una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo colombiano. Los dos anunciaron en junio que estaban esperando un bebé y semanas después revelaron, en una celebración que sorprendió a todos, que sería un niño.

Desde entonces, el embarazo ha sido uno de los temas favoritos de sus millones de seguidores, que no se pierden detalle de cada publicación de la pareja. Hace apenas unos días, Karina acompañó a Kris R en su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, donde el cantante se arrodilló para besar su pancita en pleno show, un gesto con el que además terminaron de enterrar los rumores de una supuesta ruptura.

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Por ahora, lo único cierto es que Baby K sigue en la pancita de su mamá y que será la propia Karina quien anuncie su nacimiento cuando llegue el momento. Mientras tanto, sus seguidores tendrán que armarse de paciencia y, por supuesto, no creer en todas las fotos que ruedan por internet.