Barranquilla será la sede de la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026, aunque a menudo se critica que no se llena el estadio para ver al Junior, la capital del Atlántico se prepara para albergar uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

La confirmación de Barranquilla como anfitriona se dio a conocer en medio del anuncio del cambio de sede para la final de 2025, que inicialmente se celebraría en Santa Cruz, Bolivia.

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, fue quien reveló la noticia al explicar por qué su país perdió la sede de la final de 2025.

“Ya la Conmebol ha tomado una decisión, que ha sido aprobada por los presidentes del Consejo, se traslada esta final de la Copa Sudamericana 2025 para el estadio Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay)”.

Adicionalmente, agregó que: “Lamentablemente no logramos estar al corriente del cronograma, ponernos las pilas. El cambio de gobernador fue un inconveniente. Vamos a pelear para que tengamos la Sudamericana en Santacruz 2027, puesto que ya para el año 2026 está aprobada la ciudad de Barranquilla”, anunció Costa.

La Conmebol confirmó que el traslado de la sede de 2025 se debe a que la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de las obras y mejoras requeridas.

El informe técnico es contundente al establecer que ya no hay tiempo para que las obras se finalicen, agotando todos los plazos razonables y llevando a la entidad a tomar la decisión de reubicar la final para preservar la alta calidad del evento.

¡No llenan para ver al Junior… pero malo H! Barranquilla, será sede de la final de la Copa Sudamericana del 2026

La nueva designación de Asunción como sede para 2025 obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior.

En este caso, Asunción ya cuenta con la infraestructura y la experiencia necesarias para albergar el evento. La Conmebol ha iniciado conversaciones con el Gobierno de Paraguay y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para coordinar la organización.

A pesar de la pérdida de la sede de 2025, la Conmebol continuará invirtiendo en mejoras para el estadio boliviano de cara a futuros torneos.

La Federación Boliviana de Fútbol ya ha expresado su interés en albergar la final de la Copa Sudamericana 2027. Mientras tanto, el foco se pone en Barranquilla, que tendrá la responsabilidad de ser la anfitriona de la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

La noticia no ha sido confirmada por parte de la Conmebol, que en todo caso deberá votar, sin embargo, es prácticamente un hecho.

Ahora la duda pasa por los trabajos anunciados de ampliación de la capacidad del escenario deportivo y que eso no afecte este logro.

Más noticias de Deporte