Resumen: El cuadro 'Cardenal' silenció a Buenos Aires al imponerse 7-8 desde el punto blanco, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. El arquero Weibmar Asprilla fue el héroe absoluto al atajar un cobro y anotar el gol de la clasificación.

Hazaña monumental: Santa Fe elimina a River Plate tras una dramática tanda de 22 penales y avanza en la Sudamericana

Minuto30.com .- Independiente Santa Fe escribió una de las páginas más gloriosas de su historia reciente a nivel continental. El equipo bogotano logró una épica clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a River Plate en su propia casa, el estadio Monumental, en una definición por penales de infarto que requirió de 22 cobros para encontrar a un ganador.

El triunfo, además de meter al equipo entre los ocho mejores del torneo, marca un hito en la era del técnico Pablo Repetto: es la primera vez que el estratega uruguayo logra eliminar a un equipo argentino en competencias internacionales. Por su parte, el conjunto ‘Millonario’ profundiza su crisis deportiva bajo el mando del entrenador Eduardo ‘Chacho’ Coudet, quien sigue sin encontrarle el rumbo al equipo.

Empate agónico en el tiempo reglamentario

Tras el cerrado empate 0-0 de la semana pasada en la ciudad de Bogotá, la serie llegó completamente abierta a suelo argentino. River Plate tomó la iniciativa y logró romper el cero en el marcador al minuto 52 a través del delantero Sebastián Driussi, desatando la locura en las tribunas del Monumental.

Sin embargo, Santa Fe no bajó los brazos y encontró su recompensa en la recta final del partido. Una mano en el área del defensor Lucas Martínez Quarta fue sancionada como penal por el juez central. Al minuto 80, el uruguayo Franco Fagúndez asumió la responsabilidad y con un cobro impecable igualó las acciones 1-1, forzando la definición desde los doce pasos.

Una tanda de penales para la historia

La serie desde el punto blanco fue un auténtico carrusel de emociones que se extendió hasta los 22 cobros. El dramatismo tuvo como grandes protagonistas a los dos guardametas:

Santiago Beltrán (River Plate): Pasó de ser la gran figura a convertirse en el verdugo de su propio equipo. El arquero argentino logró atajar tres cobros de los jugadores ‘cardenales’, pero a la hora de patear su turno decisivo, envió la pelota por encima del travesaño.

Weibmar Asprilla (Santa Fe): El guardameta colombiano se vistió de héroe. Logró atajar uno de los once disparos ejecutados por los riverplatenses y, con absoluta frialdad, cobró el penal definitivo que selló el 7-8 a favor del conjunto bogotano.

El reto en cuartos de final

Con el tiquete asegurado en la siguiente fase, Independiente Santa Fe ya conoce a su próximo rival en el camino hacia ‘La Gran Conquista’.

El cuadro ‘Cardenal’ se medirá en los cuartos de final ante el poderoso Vasco da Gama de Brasil. El elenco carioca llega a esta instancia con un fuerte envión anímico, tras superar con autoridad su respectiva llave al golear por un marcador global de 4-1 al Olimpia de Paraguay.