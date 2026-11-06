Resumen: El papa León XIV llegó a Uruguay, primera etapa de su gira por Sudamérica, y fue recibido por el presidente Yamandú Orsi en el Aeropuerto de Carrasco. Hoy tiene ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia.

¡Ya está en Uruguay! El papa León XIV aterrizó en Montevideo y lo recibió el presidente Orsi

Minuto30.com .- El papa León XIV llegó este viernes 6 de noviembre a Uruguay, la primera escala de su gira por Sudamérica, y fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Carrasco por el presidente Yamandú Orsi. Es la primera visita de un pontífice al país desde la de Juan Pablo II, en 1988.

El avión papal aterrizó hacia las 4:20 de la tarde, hora local, unos diez minutos antes de lo previsto, según los reportes de medios uruguayos. En la pista lo esperaban, además de Orsi, el canciller Mario Lubetkin, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Hubo guardia de honor y, de acuerdo con la prensa que cubrió el arribo, el Papa intercambió algunas palabras en español con las autoridades.

Vatican News destacó su llegada a Montevideo con el lema de esta etapa: «Les anuncio una gran alegría».



Foto: Vatican News

Del aeropuerto a Plaza Independencia

Tras la bienvenida oficial, el Pontífice se trasladará por la rambla de Montevideo hacia el centro de la ciudad. A la altura de Kibón, donde lo espera un grupo de fieles, está previsto que cambie de vehículo y suba al papamóvil, una camioneta Fiat Titano adaptada para que pueda ir de pie, construida por un equipo de 35 personas.

La ceremonia de bienvenida será a las 5:30 de la tarde en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva. Allí se reunirá con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y pronunciará su primer discurso del viaje, luego de escuchar el saludo del presidente Orsi.

La agenda del viernes

6:15 p. m.: encuentro privado con el presidente Orsi en el edificio José Artigas.

Recorrido por la peatonal Sarandí en un vehículo papal más pequeño, hasta la plaza Matriz, donde lo esperan niños y un espectáculo con tambores y la participación del Sodre.

7:00 p. m.: entrega de las llaves de la ciudad en el Cabildo, de manos del intendente Mario Bergara.

Vísperas en la Catedral Metropolitana y descanso en la Nunciatura Apostólica.

Los horarios corresponden a la hora de Uruguay, dos horas más que en Colombia.

Tres días en Uruguay

León XIV permanecerá en el país hasta el domingo 8 de noviembre, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. El sábado viajará en avión a Paysandú, donde oficiará una misa multitudinaria en el parque París Londres, y por la tarde regresará a Montevideo para visitar el barrio Casavalle, una zona de la capital marcada por problemas de violencia.

Uruguay es considerado el país menos católico de América Latina: según BBC Mundo, solo un tercio de la población se define como católica, el aborto y la eutanasia son legales y la Navidad se llama oficialmente Día de la Familia.

Una gira de doce días

El Papa salió de Roma esta mañana y la gira lo llevará después a Argentina, del 8 al 11 de noviembre, y a Perú, del 11 al 17 de noviembre, con paso por Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. Es el sexto viaje apostólico internacional de su pontificado y el primero a América Latina.

El viaje se confirmó a finales de octubre, cuando su equipo médico dio el aval definitivo tras la cirugía a la que fue sometido a mediados de mes. Por esa razón, algunos recorridos que iba a hacer a pie, como el trayecto entre la Torre Ejecutiva y la Catedral, los hará en vehículo.

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