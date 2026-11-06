¡Partió el papa León XIV! Ya vuela rumbo a América Latina: la primera parada es Uruguay

Resumen: El papa León XIV partió este viernes de Roma rumbo a América Latina: visitará Uruguay, Argentina y Perú hasta el 17 de noviembre, en su sexto viaje apostólico internacional.

Minuto30.com .- El papa León XIV partió este viernes 6 de noviembre rumbo a América Latina, donde adelantará su sexto viaje apostólico internacional, una gira de doce días que lo llevará por Uruguay, Argentina y Perú, con regreso previsto a Roma para el 17 de noviembre.

El Airbus A330-900 de ITA Airways en el que viaja el Santo Padre despegó a las 7:05 de la mañana (hora de Roma) del aeropuerto de Fiumicino Leonardo da Vinci. Antes de abordar, el Pontífice se despidió de quienes lo acompañaron hasta la pista. Tras más de trece horas de vuelo, el avión papal aterrizará alrededor de las 4:30 de la tarde (hora local) en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco General Cesáreo L. Berisso, según informó Vatican News.

El papa León XIV aborda el avión de ITA Airways en el aeropuerto de Fiumicino (Foto: Vatican News)

Uruguay, la primera escala

León XIV permanecerá en Uruguay del 6 al 8 de noviembre y se convertirá en el segundo Sucesor de Pedro en visitar ese país, después de San Juan Pablo II, que estuvo allí en 1987 y 1988.

Tras la bienvenida oficial en el aeropuerto, el Papa se trasladará a la Plaza de la Independencia, la principal de Montevideo, para la ceremonia de bienvenida prevista para las 5:30 de la tarde. Allí será recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, frente a la Torre Ejecutiva, y saludará a la vicepresidenta de la República, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a tres exjefes de Estado.

A continuación, se reunirá con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y tras escuchar el discurso de bienvenida del presidente Orsi, pronunciará su primer discurso del viaje. A las 6:15 de la tarde visitará al mandatario en el Edificio José Artigas, una de las sedes de la Presidencia uruguaya, y alrededor de las 6:45 se trasladará a la catedral metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago, donde presidirá la celebración de las Vísperas junto con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas. El regreso a la Nunciatura Apostólica está previsto cerca de las 8:00 de la noche.

Durante su estancia en Uruguay, el Papa también visitará las ciudades de Paysandú y Florida, donde el domingo 8 de noviembre celebrará la santa misa en la plaza de la Catedral Basílica, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, el día de su fiesta, coincidiendo con la peregrinación nacional que suele organizar el Episcopado uruguayo el segundo domingo de noviembre. Además, conocerá la realidad social del barrio de Casavalle, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, se reunirá con el mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay y presidirá una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo. El lema de esta etapa es «Les anuncio una gran alegría».

El papa León XIV saluda a las autoridades en el aeropuerto de Fiumicino antes de partir a América Latina (Foto: Vatican News)

El telegrama a Italia

Como es tradición, durante el sobrevuelo de Italia el Papa envió un telegrama al presidente de la República, Sergio Mattarella, en el que confió «los deseos de paz y fraternidad de esos pueblos a la intercesión de la Virgen María y de los santos».

En su respuesta, Mattarella aseguró que este viaje apostólico «despertará grandes esperanzas y será una fuente de inspiración no solo para los pueblos amigos de ese continente, sino para el mundo entero». El jefe de Estado italiano destacó la «impaciencia» con la que fieles de diferentes nacionalidades, culturas y condiciones económicas y sociales esperan la visita del Pontífice, ante desafíos marcados por las desigualdades, los conflictos internacionales y los cambios ambientales, y agregó que toda Italia seguirá con interés la gira por una región que acogió «con generosidad a cientos de miles» de emigrantes italianos.

Argentina y Perú, las otras escalas

El 8 de noviembre León XIV llegará a Argentina, donde permanecerá hasta el día 11 y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será una visita particularmente significativa por tratarse del país natal del papa Francisco: León XIV llegará casi cuatro décadas después de la última visita de un Pontífice, la de San Juan Pablo II en 1987. El lema de esta etapa es «Bienvenidos todos. Vayan y anuncien».

El 11 de noviembre el Papa viajará a Perú, la etapa más extensa de la gira, que incluirá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa hasta el 17 de noviembre. La visita tendrá un significado especial para León XIV, que llegó a ese país como joven misionero agustino y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. El lema de la etapa peruana es «Abramos el corazón».

La gira, que responde a las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países, se concreta después de que a finales de octubre el equipo médico del Papa diera el aval definitivo tras la cirugía a la que fue sometido el Pontífice, al constatar una evolución clínica favorable. El propio León XIV había expresado su entusiasmo por el viaje: «Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida».

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