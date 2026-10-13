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Resumen: El pontífice fue sometido a una extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma. El Vaticano reportó que la cirugía concluyó sin complicaciones y que el pontífice se encuentra estable y de buen ánimo.

¡Urgente! Médicos confirman que el papa León XIV padece cáncer de pulmón tras ser intervenido en Roma

Minuto30.com .- El equipo médico del Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma confirmó la noche de este martes que el nódulo extirpado al papa León XIV correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, el tipo más común dentro de los cánceres de pulmón de células no pequeñas. Tras conocer el diagnóstico, el propio pontífice dispuso hacer públicos los resultados con total transparencia.

Cirugía videoasistida y confirmación histológica

De acuerdo con el boletín médico oficial emitido a última hora, la intervención se desarrolló según los parámetros previstos y con resultado exitoso:

Procedimiento quirúrgico: Con el objetivo de garantizar una intervención radical sobre la lesión, los especialistas le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida mínimamente invasiva.

Tiempos de quirófano: El pontífice permaneció en el área quirúrgica durante cerca de tres horas, mientras que el acto operatorio directo se extendió por 90 minutos.

Diagnóstico inmediato: El examen histológico intraoperatorio ratificó las sospechas de los estudios preoperatorios al confirmar la presencia del adenocarcinoma.

Equipo a cargo: La operación fue liderada por el profesor Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, asistido por los doctores Elisa Meacci, María Teresa Congedo y Leonardo Petracca Caravella, junto al equipo de anestesiología encabezado por Massimo Antonelli.

Evolución posoperatoria favorable

Tras despertar de la anestesia sin incidentes, León XIV fue trasladado a su habitación en el centro asistencial:

Primeras reacciones: Voceros vaticanos informaron que el santo padre salió del quirófano consciente, con buen apetito e incluso solicitó la cena poco después de instalarse en su habitación.

Tiempo de recuperación: Se prevé una estancia hospitalaria de al menos siete días para su monitoreo clínico antes de recibir el alta médica.

Compromisos internacionales: Fuentes de la Santa Sede ratificaron que la prontitud para someterse a la intervención quirúrgica respondió al deseo del pontífice de no alterar su agenda apostólica programada para noviembre, mes en el que tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú.

Comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede

«El Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica.

Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios.

El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones.

Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta.

El equipo quirúrgico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, con la colaboración de la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella.

El equipo de anestesiología estuvo compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello».