¡Ya es oficial! Nutresa toma el control de Presto y reabrirá 12 restaurantes en el país

Resumen: Grupo Nutresa asumió oficialmente la operación de Presto tras el aval de la SIC. La cadena reabrirá 12 restaurantes (10 en almacenes Éxito y centros comerciales Viva, y 2 en Bogotá y Armenia), llegará a 98 puntos y conservará cerca de 700 empleos. La marca se integra al portafolio de Alimentos al Consumidor y prepara una transformación.

¡Excelentes noticias para los amantes de una de las hamburguesas más tradicionales de Colombia! El Grupo Nutresa asumió oficialmente este jueves la operación de Presto, después de recibir el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y anunció la reapertura de 12 restaurantes con los que la cadena llegará a 98 puntos de atención en todo el país.

De los 12 restaurantes que volverán a abrir sus puertas en los próximos meses, 10 estarán ubicados en almacenes Éxito y en centros comerciales Viva de diferentes regiones del país, mientras que los otros dos operarán en Bogotá y Armenia. Las reaperturas fueron posibles gracias a la alianza estratégica con el Grupo Calleja y el equipo del Grupo Éxito, uno de los socios comerciales clave de Nutresa en Colombia, y se prevé que generen más de 100 empleos directos.

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El negocio se cerró a través de la filial IRCC

El conglomerado informó que, tras el cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales para este tipo de transacciones, su filial IRCC S.A.S. realizó el cierre del «Contrato de Compra de Activos en Estado de Unidad Productiva» con la compañía Franquicias y Concesiones S.A.S. (Frayco), en liquidación judicial. En virtud de ello, desde este jueves toma el control de los restaurantes Presto, conservando la operación del negocio y sus marcas, y con la sustitución patronal de los empleados, con lo que se preservan cerca de 700 puestos de trabajo.

Presto pasa así a hacer parte del portafolio de Alimentos al Consumidor del Grupo Nutresa, donde ya operan marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s, aunque mantendrá una identidad y una propuesta comercial independientes.

«Es una gran noticia que más colombianos puedan volver a disfrutar de Presto. Esto apenas empieza. Estamos trabajando en la transformación de la marca y muy pronto tendremos novedades para contarles», afirmó Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa.

El aval de la Superintendencia de Industria y Comercio

La integración fue aprobada por la SIC el pasado 30 de octubre, luego de que la autoridad de competencia concluyera que la operación no representa riesgos para la libre competencia, por lo que no formuló objeciones ni impuso condicionamientos. En su análisis, la entidad tuvo en cuenta que, sin la integración, Presto podía dejar de operar.

Con esta movida, Nutresa, grupo controlado por la familia del empresario Jaime Gilinski, se convierte en el cuarto dueño de Presto, después del Grupo Santo Domingo (a través de Valores Bavaria), Franquicias y Concesiones y Mesoamérica Foods.

De la crisis financiera al rescate de la marca

El traspaso se produce después de una severa crisis financiera que puso en riesgo la continuidad de la cadena. Frayco S.A., la empresa que operaba la marca, se acogió a la Ley 1116 de insolvencia en julio de 2023, golpeada por la inflación, las altas tasas de interés, el menor consumo y la competencia de cadenas internacionales y hamburgueserías artesanales. Sus ingresos cayeron de $139.077 millones en la pospandemia a cerca de $109.000 millones en 2025.

Aunque en abril de 2026 la Superintendencia de Sociedades aprobó un acuerdo de reorganización respaldado por el 81,39 % de los acreedores para reestructurar deudas por cerca de $31.000 millones a seis años, el flujo de caja no alcanzó para cumplir los compromisos. La propia compañía solicitó su liquidación judicial el 30 de septiembre y el 13 de octubre la Superintendencia ordenó la apertura del proceso, con activos reportados por unos $46.943 millones. Días después, el ente regulador autorizó mantener abiertos los locales y la planta de producción para vender la marca como un negocio en marcha, lo que culminó con su integración al Grupo Nutresa.

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Fundada en 1981, Presto cumplió 45 años de trayectoria y se convirtió en un referente para varias generaciones de colombianos, famosa por sus hamburguesas clásicas, el sándwich de jamón y queso, el pie de manzana y su tradicional salsa. Bajo el paraguas de Nutresa, la marca iniciará un proceso de modernización que, según la compañía, la llevará de regreso a sus raíces operativas, con novedades que se anunciarán en las próximas semanas.