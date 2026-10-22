¡Se salvó Presto! Nutresa, del Grupo Gilinski, compra la cadena de hamburguesas y conserva los 700 empleos

Resumen: El Grupo Nutresa, de la familia Gilinski, firmó un contrato para comprar la cadena de hamburguesas Presto a través de su filial IRCC. La operación conserva los 700 empleos, la continuidad del negocio y sus marcas. Presto estaba en liquidación judicial desde el 30 de septiembre. El cierre depende de condiciones suspensivas habituales.

¡Excelentes noticias para una de las marcas más queridas de Colombia! El Grupo Nutresa anunció este jueves la firma de un contrato de compraventa para adquirir Presto, una de las cadenas de hamburguesas más tradicionales del país, en una operación que permitirá conservar los 700 puestos de trabajo de la compañía y garantizar la continuidad del negocio, que se encontraba en liquidación judicial.

La adquisición se hará a través de la filial IRCC S.A.S., la compañía del grupo que ya es dueña de reconocidas marcas de restaurantes como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. De esta manera, Presto pasará a hacer parte del portafolio de Alimentos al Consumidor del Grupo Nutresa, el conglomerado controlado por la familia del empresario Jaime Gilinski.

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Se conservan los 700 empleos y las marcas

Según el comunicado de la compañía, Nutresa celebró un contrato de compra de activos en estado de unidad productiva con la sociedad Franquicias y Concesiones S.A.S., dueña de la cadena de comida rápida, que se encontraba en liquidación judicial tras no lograr reorganizar sus deudas. Con este negocio, el grupo tomará el control de los restaurantes Presto, «conservando la operación del negocio y sus marcas, y con la sustitución patronal de los empleados».

El cierre de la operación, que se hará con la filial IRCC, está sujeto al cumplimiento de «las condiciones suspensivas habituales para este tipo de transacciones». Mientras tanto, el negocio continuará operando con normalidad en sus puntos de venta distribuidos por el territorio nacional.

El anuncio fue celebrado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien confirmó la noticia a través de su cuenta de X y aseguró que se trata de un alivio para cientos de familias colombianas. «Esta operación permitirá preservar 700 empleos, el 100 % de los puestos de trabajo, garantizar la continuidad del negocio y conservar sus marcas, una vez se cumplan las condiciones correspondientes», señaló el jefe de Estado en su publicación.

Presto estaba en liquidación judicial

La noticia llega apenas unos días después de que se conociera que Franquicias y Concesiones S.A.S. había solicitado, el pasado 30 de septiembre, adelantar su liquidación ante la Superintendencia de Sociedades. La decisión se produjo luego de que la compañía enfrentara dificultades para cumplir sus obligaciones con los acreedores, pese a haberse acogido previamente a un proceso de reorganización empresarial con el que buscaba superar la crisis financiera.

De acuerdo con la información conocida entonces, Presto reportaba activos cercanos a los 46.000 millones de pesos. La Superintendencia suspendió temporalmente algunos efectos del proceso de liquidación para facilitar la venta de la compañía como una unidad productiva en marcha, una figura que finalmente abrió la puerta a la negociación con Nutresa y que evita que la cadena desaparezca del mercado.

En los últimos días, además, se conoció una ola de solidaridad de diferentes marcas del país con Presto, cuyos clientes y aliados lamentaban la posible desaparición de la hamburguesería, famosa por su tradicional salsa y por acompañar a varias generaciones de colombianos en las plazoletas de comidas de los centros comerciales.

Otra movida de la familia Gilinski

La compra de Presto se suma a otras recientes adquisiciones de la familia del empresario Jaime Gilinski, que en los últimos meses ha comprado firmas como Tío Rico de Venezuela, Universal Sweet Industries de Ecuador y la cadena de helados Mimo’s de Colombia, esta última también incorporada al portafolio de restaurantes del grupo.

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Con esta operación, Presto podría superar uno de los momentos más difíciles de su historia. La cadena, con más de 40 años de operación en Colombia, fue pionera en la masificación de las hamburguesas en el país y se convirtió en un referente cultural para varias generaciones. Ahora, bajo el paraguas de Nutresa, la marca apunta a una nueva etapa de fortalecimiento, con la operación y los empleos asegurados.

El plan de fortalecimiento del negocio se definirá mientras avanza el cierre de la transacción, que mantiene en vilo a proveedores y acreedores de la antigua operadora, cuyos recursos dependerán del resultado final del proceso de liquidación que sigue su curso ante la Superintendencia de Sociedades.