Resumen: Westcol contó que mostró por error datos de su tarjeta durante un directo en Kick el 2 de noviembre de 2026. Según su relato, aparecieron compras por alrededor de ocho millones de pesos. Pidió cancelar la tarjeta y aseguró que no solicitaría el reembolso. Los montos son atribuidos a sus declaraciones.

Westcol dio papaya en vivo: un descuido con su tarjeta terminó en compras que no reconocía

Westcol terminó revisando compras que no reconocía durante una transmisión en Kick, después de mostrar por error información de su tarjeta de crédito. El creador de contenido contó que el descuido fue aprovechado para realizar pagos mientras seguía conectado con su audiencia.

El episodio ocurrió en el directo del 2 de noviembre de 2026. El streamer compartía la pantalla de su computador y hacía una compra en línea, sin advertir que algunos datos financieros habían quedado visibles para quienes estaban siguiendo la emisión.

Según relató, la situación se hizo evidente cuando comenzaron a aparecer movimientos que él no había realizado. Lo que era una conversación con sus seguidores cambió de rumbo: tuvo que revisar los cobros y buscar ayuda de su equipo para impedir que continuaran.

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Westcol pidió bloquear la tarjeta en plena transmisión

Al comprender que la información había sido expuesta, Westcol llamó a uno de sus colaboradores y le pidió gestionar la cancelación de la tarjeta de inmediato. La llamada se produjo durante el mismo directo, mientras el creador advertía que podían seguir apareciendo compras.

Su preocupación no se limitaba al dato que se alcanzó a ver en pantalla. El streamer ya estaba observando movimientos y reaccionaba al historial de transacciones que revisaba frente a su comunidad.

La solicitud de bloqueo buscaba frenar nuevos usos del producto financiero. Sin embargo, de acuerdo con su relato, varias compras ya se habían registrado antes de que pudiera controlar la situación. Los valores que mencionó corresponden a lo que él contó durante la transmisión.

La secuencia pasó de un descuido al compartir pantalla a una revisión de cobros y una llamada para cancelar la tarjeta. Todo ocurrió en medio de la interacción con los usuarios que permanecían conectados a la emisión.

Videojuegos, suscripciones y hasta una nevera

Entre los movimientos que dijo haber encontrado había pagos en supermercados, videojuegos, plataformas de apuestas y suscripciones digitales. También aseguró que una de las compras correspondía a una nevera, un detalle que mencionó al revisar lo sucedido.

El monto descrito por el creador de contenido rondaba los ocho millones de pesos. En uno de los fragmentos de su reacción afirmó que las compras llegaban a $8,4 millones y lamentó que la transmisión le hubiera salido costosa.

«Ocho millones cuatrocientos mil pesitos se me gastó la gente, muchachos. Compraron hasta cuentas de Netflix, este stream me salió caro», expresó Westcol al referirse a los movimientos que estaba observando.

La cifra y los productos mencionados forman parte de su versión del episodio. Su reacción permitió conocer cómo se enteró de las transacciones y qué le pidió a su equipo una vez identificó el problema con la información expuesta.

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La decisión que anunció sobre el dinero

Además de pedir que se cancelara la tarjeta, el streamer habló sobre la posibilidad de reclamar los pagos. Aseguró que no llamaría al banco para solicitar un reembolso, una decisión que presentó ante los usuarios que seguían la transmisión.

«No lo voy a reembolsar, no voy a llamar al banco ni nada, se lo voy a dejar porque fueron rápidos», manifestó. Con esa frase explicó que prefería asumir lo ocurrido en lugar de iniciar un reclamo por las compras que acababa de descubrir.

La cancelación de la tarjeta y la decisión de no reclamar fueron asuntos distintos en su relato: por una parte pidió detener nuevas operaciones y, por otra, dijo qué pensaba hacer con el dinero que ya había sido utilizado.