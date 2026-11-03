Juegos Deportivos Escolares: Medellín repite corona y celebra con 61 oros en Carepa

Resumen: La Selección Medellín fue campeona de la final departamental de los Juegos Deportivos Escolares 2026 en Carepa y repitió el título de 2025. Participaron 234 deportistas en 20 disciplinas, con un balance de 61 oros, 55 platas y 49 bronces. La delegación contó con apoyo logístico, formadores y profesionales de la salud.

Medellín volvió a celebrar en los Juegos Deportivos Escolares 2026. La Selección Medellín se coronó campeona de la final departamental realizada en Carepa, municipio del Urabá en el departamento de Antioquia, y repitió el título que había conseguido en 2025. El resultado convirtió a la delegación de la ciudad en bicampeona del certamen.

De acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía de Medellín y el Inder, el equipo estuvo integrado por 234 deportistas: 128 hombres y 106 mujeres. La representación de la capital antioqueña compitió en 20 disciplinas y cerró su participación con medallas en las tres categorías del podio.

El registro oficial de la delegación fue de 61 medallas de oro, 55 de plata y 49 de bronce. Las cifras reflejan los resultados obtenidos por niñas, niños y jóvenes que representaron a Medellín en este encuentro departamental.

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Una delegación en 20 disciplinas de los Juegos Deportivos Escolares

La participación de Medellín reunió deportes individuales y de conjunto. Entre las disciplinas incluidas en el boletín del Inder están actividades subacuáticas, atletismo convencional, bádminton, balonmano, béisbol y ciclismo BMX.

El listado también comprende fútbol femenino, fútbol sala masculino, gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas y lucha. A ellas se sumaron natación, patinaje, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa y tiro con arco.

Esta presencia en diferentes escenarios permitió mostrar las capacidades de los deportistas y el proceso que desarrollan en sus respectivas disciplinas. La Selección Medellín llevó a Carepa una representación que combinó modalidades acuáticas, deportes de combate, pruebas de pista y competencias de equipo.

El balance de los Juegos Deportivos Escolares fue divulgado en el boletín número 2059 del Inder, fechado el 3 de noviembre de 2026. Allí, la Alcaldía resaltó tanto la participación en las diferentes disciplinas como el trabajo del equipo que acompañó a los deportistas durante el encuentro departamental en Urabá.

Foto: Alcaldía de Medellín

El acompañamiento detrás del bicampeonato

La delegación contó con transporte, alojamiento, alimentación, logística e hidratación durante su participación. Estos servicios hicieron parte del apoyo dispuesto para el desplazamiento y la permanencia del equipo en la sede del evento.

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El acompañamiento incluyó médicos, psicólogos y fisioterapeutas, además de los formadores de las distintas disciplinas. Su presencia permitió que el grupo tuviera respaldo profesional durante el desarrollo de las competencias.

También participaron ocho integrantes del equipo administrativo, encargados de contribuir al desarrollo y seguimiento de la delegación. Así, la representación de Medellín estuvo acompañada por personal deportivo, de salud y de organización.

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Medellín repitió la conquista de 2025

El título de los Juegos Deportivos Escolares 2026 da continuidad al campeonato obtenido un año antes. En 2025, la final departamental se realizó en Amalfi, donde Medellín también terminó como campeona general.

Según el balance que publicó entonces la Alcaldía, aquella delegación estaba integrada por 209 deportistas de entre 8 y 11 años y participó en 17 disciplinas. Esos datos corresponden a la edición anterior y permiten ubicar el antecedente del nuevo bicampeonato anunciado por el Inder.

Para la edición de 2026, Indeportes Antioquia había programado la final departamental en Carepa del 23 de octubre al 1 de noviembre. El calendario contempló previamente fases subregionales en distintas zonas del departamento, como parte de la ruta hacia el encuentro final.

La conquista en Carepa vuelve a poner en primer plano al deporte escolar de Medellín. Con el balance de sus 234 representantes, la ciudad cerró su paso por los Juegos Deportivos Escolares con un nuevo título departamental y con el reconocimiento al proceso de niñas, niños y jóvenes que integraron la selección.

Foto: Alcaldía de Medellín