Resumen: Siete vuelos hacia Polonia, España, Italia y Bulgaria recibieron amenazas de bomba el 3 de noviembre de 2026. Hubo un desvío a Modlin y revisiones de aviones y equipajes. Las inspecciones descartaron explosivos. Las rutas confirmadas hacia Sofía procedían de Bérgamo y Dublín.

Amenazas de bomba ponen en jaque vuelos en Europa: desvíos, revisiones y hasta escolta militar

Las amenazas de bomba en vuelos de Europa activaron operativos de seguridad en varios aeropuertos el 3 de noviembre de 2026. Aviones que se dirigían a Polonia, España, Italia y Bulgaria fueron sometidos a revisiones, mientras sus pasajeros desembarcaban y las autoridades verificaban las alertas.

El balance conocido reúne siete vuelos afectados en esa fecha. Los avisos provocaron un desvío, inspecciones de aeronaves y equipajes, y hasta acompañamiento militar en uno de los trayectos. En los casos revisados no se encontraron artefactos explosivos.

Las alertas involucraron a LOT Polish Airlines, SAS, Ryanair y Wizz Air. Aunque se registraron en distintos países, la información disponible no permite afirmar que todas tengan un mismo responsable o que formen parte de una acción coordinada.

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Una amenaza de bomba obligó a desviar un vuelo a Modlin

En Polonia, un avión de LOT que había salido de Londres-Heathrow hacia Varsovia-Chopin terminó en el aeropuerto de Varsovia-Modlin. La compañía confirmó que se había recibido una alerta de seguridad y que las autoridades inspeccionaron el aparato después del aterrizaje.

Las operaciones en Modlin fueron suspendidas temporalmente y se reanudaron hacia el mediodía. Los pasajeros fueron evacuados y el avión quedó sometido a controles en tierra. El portavoz del aeropuerto, Adam Szablowski, informó que no se encontró nada sospechoso durante la revisión.

Otro aviso afectó a un vuelo de SAS que cubría la ruta Copenhague-Varsovia. La aeronave aterrizó de manera segura en el aeropuerto Chopin, donde los ocupantes desembarcaron y se adelantó una inspección. Las autoridades polacas indicaron que la amenaza no se confirmó.

Estos dos casos tuvieron procedimientos diferentes: el vuelo de LOT cambió su aeropuerto de llegada, mientras el de SAS pudo completar el trayecto hacia la terminal prevista. Ambos fueron revisados antes de dar por terminada la alerta.

Murcia y Roma activaron controles de seguridad

En España, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia activó su protocolo por un aviso relacionado con un vuelo de Ryanair procedente de Mánchester. A bordo viajaban 114 pasajeros y siete tripulantes, quienes desembarcaron para los controles correspondientes.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, confirmó que las fuerzas de seguridad descartaron la presencia de explosivos. Tras la intervención de la Guardia Civil, el plan de emergencia fue desactivado y la terminal retomó su actividad normal.

En Italia también fueron inspeccionados dos vuelos de Ryanair que llegaron a Roma-Fiumicino desde Lisboa y Dublín. El segundo estuvo acompañado por la Fuerza Aérea italiana hasta el aterrizaje. Los controles incluyeron aeronaves, equipajes, pasajeros y tripulaciones.

El operador de Fiumicino comunicó que la alerta había sido despejada. Precisó que no existía una amenaza de bomba contra el aeropuerto y que los demás vuelos no resultaron afectados por ese operativo.

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Bulgaria descartó explosivos en las aeronaves

El Ministerio de Transporte de Bulgaria confirmó alertas contra un vuelo de Wizz Air procedente de Milán-Bérgamo y otro de Ryanair que salió de Dublín. Ambos aterrizaron de manera segura en Sofía y fueron inspeccionados.

En el avión de Wizz Air viajaban 176 pasajeros y en el de Ryanair, 185, según la información entregada por la autoridad búlgara. Las revisiones no encontraron dispositivos explosivos en ninguna de las dos aeronaves.

Los reportes iniciales sobre una ruta desde Israel no coinciden con esa confirmación posterior: los dos trayectos identificados por el ministerio fueron Bérgamo-Sofía y Dublín-Sofía. El balance distingue esas alertas de otros incidentes registrados en fechas anteriores.

Las inspecciones permitieron descartar las amenazas reportadas, sin que ese resultado elimine los desvíos y las alteraciones que ya habían provocado en los itinerarios.