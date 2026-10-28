Resumen: Westcol rompió el silencio tras los señalamientos por la muerte de Komanche. Negó que su comunidad haya impulsado una campaña de odio, dijo que siempre pidió darle el beneficio de la duda y anunció unas vacaciones de seis días con su familia.

WestCol rompe el silencio por Komanche: niega campaña de odio y se va de vacaciones

El streamer colombiano Westcol rompió el silencio tras los señalamientos que recibió por la muerte de Komanche. En medio de la polémica, negó que su comunidad haya impulsado una campaña de odio contra el creador salvadoreño y anunció que se tomará unos días lejos de las redes sociales.

Las declaraciones las dio durante una transmisión en vivo junto a Samu, en la que decidió responder directamente a lo que se viene diciendo en internet desde que se conoció el fallecimiento del streamer salvadoreño.

¿Qué dijo Westcol sobre los señalamientos por la muerte de Komanche?

Tras conocerse la noticia, varios internautas lo vincularon con una supuesta ola de hate contra Komanche, luego de que la creadora de contenido Fernanda lo acusara de presunto abuso. Westcol rechazó esa lectura y aseguró que su comunidad nunca se metió con el streamer salvadoreño.

Según explicó, Komanche incluso era seguidor de la comunidad conocida como la «W Reals». «Yo no entiendo qué campaña de odio, si mi comunidad nunca le tiró a Komanche en ningún momento», afirmó durante el directo.

Westcol también dijo que nunca tuvo problemas con Komanche y que jamás lo calificó de abusador. De acuerdo con su versión, cuando surgió la acusación de Fernanda planteó que había que darle el beneficio de la duda. «Al tipo hay que darle el beneficio de la duda», recordó que había dicho en ese momento.

El colombiano reconoció además que tiene una comunidad numerosa y contundente, cuyo comportamiento no siempre es fácil de controlar. Aun así, sostuvo que los usuarios intentan responsabilizarlo de una situación ajena a él y señaló que, desde la primera vez que conoció a Komanche, el salvadoreño recibía mucho hate sin justificación.

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La decisión de Westcol: seis días de descanso

Después de recibir una fuerte ola de críticas, el streamer contó que decidió darse un respiro de las redes mientras la situación se calma. Estará inactivo alrededor de seis días y aprovechará para viajar con su familia.

«Yo me voy a dar unas vacaciones de seis díitas, porque me toca, porque está en una situación incómoda que tampoco quiero tocar en directo», dijo. Agregó que, cuando baje la tensión y la gente ya no tenga «ese odio, esa rabia», saldrá, si es necesario, a mostrar lo que dijo en su momento, «así cortico». Explicó que prefiere esperar para que nadie piense que quiere aprovecharse de una situación tan delicada.

Mientras tanto, la creadora de contenido Luisa Castro compartió fotografías de su viaje por España junto a Westcol, lo que deja ver que el streamer ya se encuentra en pleno descanso.

Lo que se sabe de la muerte de Komanche

Komanche, de 30 años y cuyo nombre real era Carlos Mauricio Gómez, fue hallado sin vida en el patio de su vivienda en Monterrey, México. La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes. Las autoridades investigan las razones de la muerte y, según lo reportado, la hipótesis preliminar apunta a un probable suicidio por ahorcamiento, a reserva de los resultados de la autopsia.

El salvadoreño era conocido por sus transmisiones de videojuegos y por su trabajo como coorganizador de los Squid Craft Games, un proyecto vinculado con creadores como AuronPlay y Rubius.

Desde su muerte, distintas figuras del streaming en español le dedicaron mensajes de despedida. El de Westcol, publicado en X, decía: «Descansa en paz Komanche. Merecen prudencia sus amigos y familiares… respeto». Esa publicación fue cuestionada por algunos usuarios, que recordaron sus declaraciones de septiembre sobre las acusaciones contra el salvadoreño, y desde entonces la discusión no ha parado.

Una polémica que sigue abierta

Las críticas y las defensas que circulan en redes sociales son opiniones de usuarios y no establecen responsabilidades sobre lo ocurrido. Las circunstancias de la muerte de Komanche siguen en manos de las autoridades, y lo dicho por Westcol corresponde a su propia versión, expresada en una transmisión en vivo.

Por ahora, el streamer permanecerá varios días fuera del foco público. Habrá que ver si, cuando regrese, vuelve a referirse al tema y si presenta lo que dijo durante la controversia, como adelantó que podría hacer.

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