Reportan la muerte de El Komanche, el streamer salvadoreño que coorganizó los Squid Craft Games

Resumen: El streamer salvadoreño El Komanche, de 30 años, habría muerto en Monterrey, según su representante. La Fiscalía de Nuevo León aún no confirma identidad ni causas.

El streamer salvadoreño conocido como El Komanche, de 30 años, habría muerto este domingo 25 de octubre en Monterrey, Nuevo León, según informó su representante, Byron Reyes. La Fiscalía de Nuevo León no ha confirmado oficialmente la identidad del hombre hallado sin vida ni las causas del fallecimiento.

Lo que se sabe del hallazgo

De acuerdo con medios locales, un hombre de entre 30 y 35 años fue encontrado sin signos vitales dentro de una vivienda en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey. Vecinos habían notado que la puerta permanecía abierta desde el día anterior, por lo que el propietario del inmueble acudió a revisar y descartar un posible robo. Allí encontró el cuerpo y se pidió ayuda a los cuerpos de emergencia, que confirmaron que ya no tenía signos vitales.

En el lugar no se habrían encontrado huellas visibles de violencia. Peritos de la Fiscalía recaban indicios para esclarecer lo ocurrido y confirmar oficialmente la identidad de la persona fallecida.

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Lo que dijo su representante

Fue Byron Reyes, manager de creadores de contenido en El Salvador, quien dio a conocer la noticia en sus historias de Instagram. Primero escribió: «Gente, esto es muy fuerte. Al parecer Komanche falleció en Monterrey», y luego aseguró que era una noticia confirmada y que ya había hablado con la familia del streamer.

Reyes recordó además que tenían proyectos en marcha, entre ellos una velada de boxeo en El Salvador, y que lo conoció cuando Komanche apenas comenzaba su camino en las redes. «Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman», escribió en su mensaje de despedida.

Quién era El Komanche

Carlos Mauricio Gómez, su nombre real, nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y su despegue llegó entre 2020 y 2022, con directos de conversación, vlogs y videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite.

Trabajó con otros creadores como Fernanfloo e Ibai Llanos, y se consolidó como ideólogo y coorganizador de los Squid Craft Games, la competencia dentro de Minecraft inspirada en El juego del calamar que desarrolló junto a AuronPlay y El Rubius y que alcanzó audiencias históricas en español. También participó en la Kings League Américas.

Llegó a reunir 1,7 millones de seguidores en Twitch y más de 880 mil en Instagram. En enero de 2026 anunció su retiro de Twitch y dijo que continuaría con sus transmisiones en YouTube, Kick y TikTok.

Según las cifras publicadas por Infobae, acumuló 11.197 horas de transmisión en Twitch y un pico histórico de 28.820 espectadores simultáneos en un solo directo. En Kick, plataforma donde también transmitía, su comunidad rondaba entre 27.000 y 33.600 seguidores. En su última etapa diversificó su contenido con videojuegos de distintos géneros, transmisiones de casino y batallas en TikTok.

En octubre de 2025 participó como invitado en GAMERGY INDES, un evento de videojuegos realizado en El Salvador. Según AS, iba a ser uno de los participantes de La Velada del Año 6, el evento de boxeo del streamer español Ibai Llanos, pero su combate fue cancelado luego de que lo revelara de manera prematura. La organización y el propio streamer confirmaron que se había saltado el acuerdo de confidencialidad.

Reacciones

La noticia generó mensajes de pesar entre seguidores y otros creadores de contenido hispanohablantes en redes sociales. Mientras la Fiscalía no se pronuncie, los detalles sobre las circunstancias de su muerte permanecen bajo investigación.

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Foto: Italia Carolina Herrera