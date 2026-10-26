¡Le llueven críticas! Westcol pidió respeto tras la muerte de Komanche y reabrió una polémica

Resumen: Westcol recibió críticas después de expresar sus condolencias por la muerte de Komanche y pedir respeto para sus familiares. Usuarios recordaron sus declaraciones de septiembre sobre señalamientos contra el salvadoreño y el cambio de postura que manifestó tras revisar conversaciones. Los comentarios en redes no establecen responsabilidad por el fallecimiento, cuyas causas no estaban oficialmente esclarecidas.

El mensaje con el que Westcol despidió a Komanche terminó reabriendo una controversia que había enfrentado a sus comunidades semanas atrás. El creador de contenido colombiano expresó sus condolencias por la muerte del streamer salvadoreño y pidió prudencia con sus seres queridos, pero algunas respuestas se concentraron en los señalamientos que había comentado públicamente durante septiembre.

La discusión surgió después de que se conociera la noticia del fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, nombre real de Komanche, en Monterrey, México. Su representante, Byron Reyes, confirmó lo ocurrido tras comunicarse con la familia. En medio de los mensajes de despedida de otros creadores, la publicación del colombiano recibió reproches de usuarios que recordaron su intervención en aquella polémica.

¿Por qué cuestionan el mensaje de Westcol?

En su cuenta de X, Westcol escribió: «Descansa en paz Komanche. Merecen prudencia sus amigos y familiares… respeto». El mensaje estaba dirigido al streamer y a su entorno cercano, pero parte de quienes respondieron lo consideraron contradictorio con sus declaraciones anteriores.

Algunos internautas lo calificaron de «hipócrita» y cuestionaron que pidiera respeto después de haber hablado sobre las acusaciones que circulaban contra el salvadoreño. Otros le reprocharon haber tomado posición sin escuchar primero la respuesta de Komanche. Esas expresiones corresponden a opiniones de usuarios en redes sociales, no a conclusiones de una investigación ni a hechos probados sobre la conducta del colombiano.

La controversia, por tanto, no se limita al contenido de la despedida. Quienes la criticaron volvieron sobre la secuencia de publicaciones de septiembre y sobre el alcance que pueden tener los comentarios de un creador con una comunidad numerosa cuando interviene en señalamientos contra otra persona.

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Las declaraciones de septiembre que volvieron a circular

El antecedente fue una controversia en la que varias creadoras de contenido, entre ellas Fernanda Vaal, hicieron señalamientos contra Komanche por presuntas conductas inapropiadas y acoso. En ese contexto, Westcol aseguró que algunas de ellas le habían compartido información y recomendó buscar ayuda fuera de internet y acudir a la Fiscalía.

Su participación generó una discusión entre quienes respaldaban a las mujeres y quienes defendían al streamer salvadoreño. Sin embargo, esa intervención no fue el último pronunciamiento del colombiano sobre el asunto: después revisó capturas de conversaciones que Komanche había divulgado para responder a los señalamientos.

Durante una transmisión, Westcol matizó su postura y manifestó que, en los mensajes que había examinado, consideraba que existía consentimiento. Esa valoración se refería al material que dijo haber visto. No equivale a una decisión judicial ni permite establecer por sí sola lo ocurrido en todos los hechos mencionados durante la controversia.

Aun con ese cambio en sus declaraciones, algunos usuarios retomaron sus primeras publicaciones tras conocerse la muerte de Komanche. El centro de los reproches fue que hubiera intervenido públicamente antes de revisar la otra versión, mientras el mensaje de condolencias volvía a poner sus palabras bajo discusión.

Un llamado a cuidar a las personas cercanas

En medio de las reacciones, el colombiano también compartió una reflexión sobre la importancia de acompañar a amigos y familiares. Pidió prestar atención a las personas cercanas porque, en ocasiones, pueden necesitar apoyo sin que su entorno lo advierta.

La muerte de Komanche produjo mensajes de despedida de distintas figuras del streaming en español. El salvadoreño, de 30 años, era conocido por sus transmisiones de videojuegos y por su trabajo como coorganizador de los Squid Craft Games, un proyecto vinculado con creadores como AuronPlay y Rubius.

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Por ahora, las críticas en redes no permiten atribuir responsabilidades sobre el fallecimiento. Las circunstancias y causas de la muerte no estaban oficialmente esclarecidas en la información disponible. La confirmación de su representante y los mensajes de sus colegas deben distinguirse de las especulaciones que acompañan la conversación digital.