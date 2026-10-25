Resumen: Resumen: El Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Villa de Leyva, Boyacá, reabrirá al ecoturismo el 3 de noviembre, tras el cierre decretado por el incendio forestal de septiembre que afectó 1.083 hectáreas del área protegida. Parques Nacionales confirmó que los senderos y la infraestructura están en óptimas condiciones y pidió un turismo responsable.

¡Vuelve Iguaque! El santuario reabre el 3 de noviembre, tras el incendio que lo mantuvo cerrado

El Santuario de Fauna y Flora Iguaque, ubicado en jurisdicción de Villa de Leyva, Boyacá, reabrirá sus puertas a los visitantes el próximo 3 de noviembre, después de permanecer cerrado por más de un mes a causa del incendio forestal que afectó gravemente la zona a finales de septiembre.

El anuncio lo hizo Parques Nacionales Naturales de Colombia, que confirmó que los senderos y la infraestructura ecoturística del área protegida se encuentran en óptimas condiciones para recibir nuevamente a los turistas. La entidad habló de una «cuenta regresiva» para volver al santuario e invitó a disfrutar del lugar «cuidando lo que nos conecta: la biodiversidad».

La directora de Parques Nacionales, Sandra Bessudo, entregó la noticia en Villa de Leyva, acompañada del alcalde del municipio, Nicolás Méndez, y de la jefe del área protegida, Luz Adriana. En su mensaje, la funcionaria hizo un llamado a quienes planeen visitar el santuario para que lo hagan de manera responsable.

«Tenemos una excelente noticia: el día tres de noviembre abrimos nuevamente las puertas a todos los turistas responsables que quieran entrar a este santuario. Les pedimos que hagamos un turismo responsable, no botemos colillas, no botemos pedazos de vidrio, no dejemos basura y así este parque podrá florecer nuevamente», señaló Bessudo.

El incendio que obligó a cerrar el santuario

El cierre del Santuario de Fauna y Flora Iguaque se decretó el 24 de septiembre, mediante la Resolución 450 de 2026, como medida de prevención frente al incendio forestal que comenzó el sábado 19 de septiembre en el sector de La Castellana y el cerro San Marcos, en Villa de Leyva.

Las llamas se extendieron durante siete días hacia sectores del área protegida, entre ellos las veredas Centro, Ritoque y El Roble, en Villa de Leyva, y La Hondura, en el municipio de Chíquiza. Las autoridades reportaron la liquidación total del incendio el viernes 25 de septiembre.

El balance de la emergencia dejó 1.517 hectáreas afectadas, de las cuales 1.083 corresponden al santuario. Para combatir el fuego se dispusieron siete aeronaves, que realizaron más de 1.000 descargas de agua, además del trabajo de los organismos de socorro en tierra.

Mientras el área permaneció cerrada, Parques Nacionales adelantó una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales Posdesastre (EDANA), con el objetivo de establecer las acciones necesarias para la recuperación del ecosistema. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la restauración se hará de manera progresiva y con especies nativas, de acuerdo con las condiciones ecológicas de cada sector.

Un tesoro de páramo que abastece de agua a la región

El Santuario de Fauna y Flora Iguaque, que también hace parte del área de influencia de los municipios de Chíquiza y Arcabuco, protege cerca de 6.889 hectáreas de ecosistemas de páramo y bosque altoandino, además de lagunas de origen glaciar, entre ellas la emblemática Laguna de Iguaque.

Su importancia va más allá del paisaje: según Parques Nacionales, se trata del área del Sistema de Parques que suministra el servicio a más acueductos del país, por lo que su conservación es clave para el abastecimiento de agua de la región.

La Laguna de Iguaque, su principal atractivo, también tiene un valor cultural especial, pues la tradición muisca la señala como el lugar de origen de la humanidad, de donde habría surgido la diosa Bachué con un niño en brazos para poblar la tierra.

Cómo visitar el santuario

Quienes quieran conocer el santuario a partir del 3 de noviembre deben tener en cuenta que el ingreso funciona con reserva previa y con aforo limitado por sendero, dentro del esquema de ecoturismo que opera en el área protegida. La visita incluye una charla de inducción y el acompañamiento de guías e intérpretes locales, y entre las actividades permitidas están el senderismo, la observación de fauna y flora y la fotografía.

La recomendación de las autoridades es clara: disfrutar del paisaje sin dejar rastro. No botar basura, no encender fogatas y respetar las normas del área protegida serán claves para que Iguaque siga recuperándose y pueda «florecer nuevamente», como pidió la directora de Parques Nacionales.

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