Resumen: El incendio en el cerro San Marcos alcanzó un 90 % de control. Autoridades mantienen siete helicópteros y equipos en tierra para extinguirlo.

Incendio en Villa de Leyva da un respiro: ya va en 90% de control

El incendio forestal que desde el pasado sábado, 19 de septiembre, afecta el cerro de San Marcos, entre Villa de Leyva y Chíquiza, Boyacá, alcanzó un 90% de control y permanece confinado, según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Aunque las llamas ya no estarían avanzando hacia nuevas zonas, las autoridades mantienen las labores para lograr la liquidación completa de la emergencia.

El balance preliminar establece que el incendio ha afectado cerca de 1.480 hectáreas, de las cuales 715 corresponden al Santuario de Flora y Fauna Iguaque.

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Esta área protegida alberga ecosistemas de páramo, bosques altoandinos y lagunas de origen glaciar. Además, de acuerdo con Parques Nacionales Naturales, el santuario tiene una importancia especial para el abastecimiento de agua, al ser el área del Sistema de Parques que suministra el servicio a más acueductos.

Para enfrentar la emergencia, seis aeronaves han participado en las labores y han realizado 299 descargas, con aproximadamente 470.000 litros de agua. En esta nueva fase, la UNGRD mantendrá siete helicópteros, drones para vigilar el terreno y equipos especializados en tierra.

La atención hace parte de la Operación Dínamo, estrategia desplegada para fortalecer la respuesta aérea frente a los incendios. Además, se anunció una inversión cercana a los $3.000 millones para reforzar estas capacidades en la zona afectada.

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Mientras avanzan las labores de liquidación y monitoreo, también se prepara una estrategia de recuperación ambiental. El alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez, anunció un plan de choque para la restauración y reforestación de las zonas afectadas en el Santuario Iguaque.

La Gobernación de Boyacá informó que las condiciones permitieron retomar las clases en los municipios afectados y que las autoridades continuarán vigilando el área para evitar una reactivación del fuego.

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