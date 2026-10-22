Resumen: Atlético Nacional presentó los 20 convocados para recibir esta noche al Deportivo Pasto, a las 8:00 p. m. en el Atanasio Girardot, por la fecha 14 de la Liga BetPlay. Vuelve Franco Armani, regresan Andrés Reyes y William Tesillo, y Alfredo Morelos sigue en recuperación.

¡Vuelve Armani! Los 20 convocados de Atlético Nacional para recibir a Pasto en el Atanasio

Atlético Nacional ya tiene lista la nómina para recibir esta noche al Deportivo Pasto, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II. El partido arrancará a las 8:00 p. m. y el equipo verdolaga necesita volver a ganar en casa tras la derrota 1-0 del martes en Cúcuta.

El entrenador Lucas González citó a 20 jugadores y el club presentó, junto con la lista, el reporte médico correspondiente. Con la victoria, Nacional buscaría asegurar de forma anticipada su cupo en los cuadrangulares semifinales del torneo.

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Los 20 convocados de Lucas González

Arqueros: Franco Armani y Luis Marquínez.

Defensas: Andrés Reyes, César Haydar, William Tesillo, Jhoan Quesada, Milton Casco y Yeicar Perlaza.

Volantes: Matheus Uribe, Juan Zapata, Xavy Ríos, Elkin Rivero, Simón Rojas, Elías Cabrera, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo.

Delanteros: Kevin Parra, José Escorcia, Nicolás Rodríguez y Emmanuel Benítez.

El regreso de Armani

La novedad más llamativa es el regreso de Franco Armani al arco. El capitán y arquero habitual había quedado fuera de la delegación que viajó a Cúcuta, donde Luis Marquínez asumió la titularidad. Esta vez ambos aparecen en la lista, con el argentino de vuelta tras su descanso en Cúcuta.

Defensa con retornos

La zaga recupera piezas importantes. Andrés Reyes y William Tesillo, que venían trabajando en el proceso de recuperación y no habían sido tenidos en cuenta para el viaje a Cúcuta, regresan a una convocatoria. Junto a ellos están César Haydar y Milton Casco, y entran Jhoan Quesada y Yeicar Perlaza para completar un grupo de seis defensas.

Un mediocampo con jerarquía

En la mitad de la cancha, Matheus Uribe y Edwin Cardona lideran una zona en la que también aparecen Juan Zapata, Xavy Ríos, Elkin Rivero, Simón Rojas, Elías Cabrera y Juan Manuel Rengifo. Cardona, que no había sido citado para Cúcuta, vuelve a la lista y suma opciones de creación para destrabar un partido que se espera cerrado.

Ataque sin Morelos

Arriba, Lucas González cuenta con Kevin Parra, José Escorcia, Nicolás Rodríguez y Emmanuel Benítez. Alfredo Morelos sigue en proceso de recuperación y no figura en la convocatoria. El reporte médico del club incluyó la evolución de Morelos, de Marlos Moreno y de Ian Poveda; sobre este último, ya se había informado que se perdería el resto de 2026 tras una cirugía de tobillo.

Los que se quedaron por fuera

Por decisión técnica y por la seguidilla de partidos, no fueron convocados James Rodríguez, Néider Parra, Andrés Sarmiento, Andrés Felipe Román, Jorman Campuzano ni Samuel Velásquez. Es una señal de la rotación que el cuerpo técnico viene manejando en un calendario apretado, con tres partidos en una semana.

Un partido que vale mucho

Nacional llega a este compromiso después de un martes complicado en Cúcuta, donde cayó 1-0 con un autogol, y con la necesidad de reaccionar rápido: entre el martes, este jueves y el domingo tendrá tres partidos en pocos días. Por eso la lista combina a los jugadores de mayor recorrido con quienes han ido ganando minutos durante el torneo.

El Pasto, por su parte, también dio a conocer su convocatoria para visitar el Atanasio, y tendrá una semana igual de exigente, pues el domingo 25 de octubre juega ante el Tolima.

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Después del compromiso de esta noche, el calendario no da tregua: el domingo 25 de octubre Nacional tiene el clásico antioqueño ante el Independiente Medellín, un partido en el que podría reaparecer Alfredo Morelos si su recuperación sigue como se espera.

Por ahora, la atención está en el Atanasio. El balón rodará a las 8:00 p. m. y Nacional intentará dar un paso grande hacia los cuadrangulares con la nómina que presentó el club.