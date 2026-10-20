Resumen: Atlético Nacional perdió 1-0 ante Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Un autogol de Neider Parra al minuto 18 definió el partido. El verde dominó con 70% de posesión y 18 remates, pero el arquero Federico Abadía fue la figura. Nacional sigue segundo con 26 puntos y Cúcuta se metió a los ocho.

Atlético Nacional cayó 1-0 en su visita al Cúcuta: un autogol de Neider Parra marcó la diferencia

Atlético Nacional sufrió un duro tropiezo este martes 20 de octubre en la Liga BetPlay II-2026. El equipo verdolaga cayó 1-0 en su visita al Cúcuta Deportivo, en un estadio General Santander abarrotado que vivió una noche de fiesta con el triunfo de los motilones, en el cierre de la fecha 15 del campeonato.

Un error del defensa Neider Parra terminó siendo determinante en el marcador. El zaguero central envió el balón a su propia portería en el primer tiempo y ese autogol fue suficiente para que el cuadro nortesantandereano se quedara con los tres puntos ante más de 20.000 espectadores que acompañaron al equipo rojinegro.

Autogol de Neider Parra abrió el marcador

El único tanto del compromiso llegó al minuto 18. Dayan Pérez se impuso a pura velocidad por el sector izquierdo y, dentro del área, sacó un remate cruzado que se desvió en Neider Parra y terminó al fondo de la red, para delirio de las tribunas del General Santander.

A partir de ese momento, el Cúcuta Deportivo se dedicó a defender la ventaja con un bloque ordenado, mientras Atlético Nacional asumió el protagonismo del juego y volcó sus hombres al ataque en busca del empate.

Nacional dominó, pero chocó con la figura de Abadía

Los números del partido reflejan el dominio del equipo de Lucas González: la tenencia del balón fue de 70% para Atlético Nacional y 30% para el Cúcuta, y en remates el verde ganó 18 a 5. Sin embargo, esa superioridad nunca se tradujo en el marcador.

El arquero argentino Federico Abadía se convirtió en la gran figura de la noche con atajadas monumentales. El portero motilón les ahogó el grito de gol a Samuel Velásquez, Andrés Felipe Román y Kevin Parra, entre otros, y sostuvo la ventaja de su equipo hasta el final.

Con James Rodríguez como titular y eje de la creación, Nacional generó varias opciones claras, incluido un remate del propio volante desde fuera del área y un cabezazo de Mateus Uribe que exigieron al arquero local. En el segundo tiempo, los cambios del banco verdolaga tampoco alcanzaron para romper el cero.

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Así quedó la tabla de posiciones

Pese a la derrota, Atlético Nacional se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 26 puntos en 13 partidos, con varios encuentros menos que la mayoría de sus rivales directos en la parte alta. América de Cali lidera el campeonato con 28 unidades en 14 fechas.

El gran beneficiado de la noche fue el Cúcuta Deportivo, que llegó a 21 puntos y se metió en el grupo de los ocho, en la octava casilla de la clasificación. El triunfo también le permite al equipo motilón alejarse de los puestos del descenso y ganar confianza de cara a la recta final de la fase regular.

Para Nacional, la caída representa una oportunidad perdida de seguir sumando en la parte alta, aunque su condición de escolta y los partidos pendientes lo mantienen con margen para pelear el liderato en las próximas jornadas.

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Noche histórica en el General Santander

El partido cerró la decimoquinta jornada de la Liga BetPlay II-2026 y dejó una postal de celebración en la ciudad fronteriza. La afición cucuteña, que copó las tribunas del General Santander, celebró a rabiar una victoria trabajada con orden táctico y máxima entrega del equipo dirigido por Nicolás Chiesa.

El conjunto motilón confirmó así que en su casa es un rival incómodo para cualquiera y le puso emoción a la pelea por los cupos a los cuadrangulares semifinales, mientras Atlético Nacional deberá reagruparse para su próximo compromiso del semestre.

Foto: Atlético Nacional