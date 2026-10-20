Ian Poveda se perdería el resto de 2026 con Nacional tras cirugía de tobillo

Resumen: Ian Poveda fue sometido a una artroscopia en el tobillo izquierdo y se perdería el resto de 2026 con Atlético Nacional. Reportes periodísticos estiman una recuperación de al menos tres meses, pero el club todavía no ha precisado la incapacidad. Su ausencia reduce las opciones ofensivas de Lucas González para el cierre de la Liga y la Copa Colombia.

Minuto30.com .- Ian Poveda se perdería el resto de la temporada 2026 con Atlético Nacional tras ser sometido a una cirugía en el tobillo izquierdo. Aunque el club confirmó la artroscopia y dejó el tiempo de incapacidad sujeto a los hallazgos del procedimiento, reportes periodísticos señalan que el extremo necesitaría por lo menos tres meses para recuperarse.

La información representa una nueva preocupación para el equipo dirigido por Lucas González, que afronta el cierre del semestre con aspiraciones en la Liga BetPlay y la Copa Colombia. Por ahora, la duración exacta de la ausencia no ha sido precisada por la institución, por lo que el posible regreso del atacante en 2027 sigue dependiendo de su evolución y del pronunciamiento médico.

Ian Poveda tendría al menos tres meses de recuperación

La periodista Pilar Velásquez informó que el futbolista sería operado este martes 20 de octubre en una clínica de Medellín y que estaría fuera de las canchas un mínimo de tres meses. Esa estimación fue recogida por medios deportivos nacionales y explica por qué se habla de una baja para todo lo que queda del año.

Sin embargo, es importante distinguir ese cálculo de la información entregada por Atlético Nacional. El reporte del conjunto antioqueño indicó: «Artroscopia de tobillo izquierdo, incapacidad según hallazgos intraoperatorios». El documento no estableció una fecha de retorno ni confirmó un número de semanas o meses de rehabilitación.

De cumplirse el plazo conocido a través de los reportes periodísticos, Poveda no alcanzaría a disputar las fases finales de los torneos del segundo semestre. La definición de su recuperación será determinante para conocer cuándo podrá volver a entrenar y, posteriormente, competir con la camiseta verdolaga.

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De una contusión en el tobillo a la artroscopia

El problema físico del extremo ya había encendido las alertas en los días anteriores. Inicialmente, el departamento médico informó que presentaba una contusión en el tobillo izquierdo y que debía someterse a exámenes especializados para determinar el manejo de la lesión.

Su ausencia en la delegación que viajó a Tunja para enfrentar a Boyacá Chicó hizo parte de ese primer panorama. Luego, el nuevo parte médico confirmó la artroscopia, un cambio en la situación del jugador frente a la contusión que se había reportado al comienzo.

La novedad que se conoce ahora es el alcance que podría tener su ausencia: ya no se trataría únicamente de perderse algunos compromisos inmediatos, sino de quedar por fuera del cierre de la campaña. Aun así, el tiempo de baja debe manejarse como una estimación mientras se conoce la precisión del club.

Una alternativa menos en el ataque de Lucas González

Poveda, de 26 años, llegó al cuadro verdolaga en agosto y había sumado dos goles y dos asistencias en nueve partidos disputados, de acuerdo con el balance publicado por AS Colombia. Su capacidad para desbordar por las bandas le daba al entrenador una opción distinta en la zona ofensiva.

La posible ausencia prolongada obliga a Nacional a afrontar la recta final sin una de esas alternativas. En una etapa en la que el equipo mantiene dos competencias en su calendario, la disponibilidad de los futbolistas del frente de ataque condiciona las opciones para conformar la nómina y realizar cambios durante los partidos.

El club aún debe precisar el tiempo de incapacidad

La situación de Poveda se suma a los procesos de recuperación que también han atravesado Alfredo Morelos y Marlos Moreno. El parte médico reciente del equipo mostró avances en algunos casos, pero la intervención del extremo dejó pendiente la definición de su periodo de rehabilitación.

Por ahora, lo confirmado es el procedimiento en el tobillo izquierdo. La posibilidad de que no vuelva a jugar durante 2026 surge de los reportes sobre una recuperación de al menos tres meses. Nacional deberá precisar los plazos del atacante, mientras el cuerpo técnico continúa trabajando con los jugadores disponibles para los compromisos del semestre.

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