Resumen: Cámaras trampa del área protegida de El Manzanillo, en Itagüí, volvieron a registrar un puma y un tigrillo lanudo. La Alcaldía confirmó que en esa zona ya hay cuatro de los seis felinos silvestres de Colombia e invitó a cuidar estos espacios.

¡Volvieron a aparecer! Cámaras trampa registraron a un puma y un tigrillo lanudo en Itagüí

Las cámaras trampa instaladas en el área protegida del corregimiento El Manzanillo, en Itagüí, volvieron a registrar la presencia y el tránsito de felinos silvestres. Entre los registros más destacados están los de un puma (Puma concolor) y un tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus), dos especies clave para el equilibrio de los ecosistemas del sur del Valle de Aburrá.

Según la Alcaldía de Itagüí, la presencia de estas dos especies «es un indicador importante del estado de conservación de los ecosistemas, la cobertura vegetal y las fuentes de agua y refugio disponibles para la fauna silvestre».

«El registro de estas especies evidencia la importancia de los ecosistemas de Itagüí como corredor estratégico para la conservación de la fauna. Su regreso al territorio resalta las condiciones naturales que permiten a estos animales encontrar espacios para habitar y transitar, y reafirma la necesidad de proteger las áreas de conservación de la ciudad», aseguró la administración municipal en un comunicado.

El puma es el segundo felino más grande del país, después del jaguar, y puede recorrer grandes distancias en busca de alimento y territorio. El tigrillo lanudo, en cambio, es uno de los felinos más pequeños de Colombia, de hábitos nocturnos y muy difícil de observar, por lo que los registros con cámaras trampa son la principal herramienta para conocer sus desplazamientos.

En Itagüí hay cuatro de los seis felinos silvestres de Colombia

La Alcaldía resaltó que, de los seis felinos silvestres que habitan en Colombia, cuatro han sido confirmados en el área protegida del corregimiento El Manzanillo: el puma, el ocelote, el jaguarundi y el tigrillo.

El área protegida comprende 326,5 hectáreas pertenecientes al Distrito Regional de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá–río Cauca, una reserva de 28.075 hectáreas que cubre 11 municipios. Aunque Itagüí solo tiene el 1,16 % del área total de la reserva, es la localidad que más especies presenta.

El monitoreo se realiza con 15 cámaras trampa ubicadas en puntos estratégicos del corregimiento. Gracias a ellas y al trabajo de las autoridades ambientales, en esta zona se han registrado más de 135 especies de aves y 49 de mamíferos, entre ellos cusumbos, mapaches, armadillos, zorros perro, halcones montecollarejos, caciques candelas, carriquíes verdiamarillos y zarigüeyas acuáticas.

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El primer registro del puma fue en 2025

El 26 de agosto de 2025, una de estas cámaras evidenció por primera vez la presencia del puma concolor en este territorio, una especie que, según expertos, no se pensaba que habitara en esta zona del sur del Valle de Aburrá. Los nuevos registros confirman que el felino sigue transitando por el área protegida y que el corredor se mantiene activo.

En su momento, el alcalde de Itagüí, Diego Torres, señaló que «la presencia del puma en nuestra ciudad es una muestra contundente del buen estado de conservación de nuestras zonas protegidas. Su presencia, junto con la de otros felinos como el ocelote, el jaguarundi y el tigrillo, demuestra que en Itagüí hay una gran riqueza de fauna y flora, de vital importancia para el equilibrio natural de la región».

Un pulmón verde cuidado por guardabosques

La zona protegida rural de Itagüí, un verdadero pulmón verde para el municipio, se ha conservado gracias al programa de guardabosques, que cuenta con 12 funcionarios que hacen presencia permanente para proteger la flora y la fauna y evitar la invasión de estos terrenos.

Además, en los últimos años la administración ha adquirido predios estratégicos con los que se han logrado restaurar 9,56 hectáreas con especies arbóreas nativas, lo que fortalece la conectividad ecológica y la recuperación de los ecosistemas. También se incentiva el cuidado de terrenos privados con la estrategia de pago por servicios ambientales.

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Por esta razón, la Alcaldía invita a la comunidad a respetar las áreas protegidas, cuidar los entornos naturales y contribuir a la coexistencia con la fauna silvestre, de modo que especies como el puma y el tigrillo lanudo sigan encontrando en Itagüí un territorio seguro para habitar y desplazarse.

Foto: cortesía Alcaldía de Itagüí