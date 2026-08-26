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Resumen: La biodiversidad de EPM suma 17.344 registros de fauna silvestre disponibles para investigadores y autoridades ambientales de Colombia y el mundo.

EPM revela datos sobre 245 especies de fauna silvestre monitoreadas en sus cuencas

La biodiversidad de EPM se convirtió en una nueva fuente de información para investigadores, autoridades ambientales y organizaciones de conservación, luego de que la empresa y Cuenca Verde publicaran miles de registros de fauna silvestre monitoreados en cuencas abastecedoras de embalses.

El conjunto de datos fue incorporado al Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) y también puede ser consultado mediante la plataforma internacional Global Biodiversity Information Facility (GBIF).

En total, la información reúne 17.344 registros biológicos correspondientes a 25.402 individuos de fauna silvestre identificados durante los monitoreos realizados en estos ecosistemas.

Los datos incluyen cerca de 245 especies, principalmente aves y mamíferos. Entre ellas aparecen algunas de especial interés para la conservación, como el gorrión montés paisa, el atlapetes de anteojos, el cacique candela, el tigrillo lanudo, el olinguito y el coatí de montaña.

La información fue organizada y estandarizada mediante el trabajo conjunto entre EPM, Cuenca Verde y SiB Colombia, con el propósito de facilitar su consulta y utilización en investigaciones científicas y procesos de conservación.

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EPM amplía sus registros sobre biodiversidad

La publicación de estos datos se suma al trabajo que EPM ha desarrollado durante varios años para documentar la riqueza natural de los territorios donde adelanta sus proyectos y programas ambientales.

Actualmente, la empresa cuenta con 2.432.748 registros biológicos publicados, 68 conjuntos de datos disponibles para consulta abierta y 565 citas científicas relacionadas con el uso de esta información.

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