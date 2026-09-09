Operativos ambientales dejan madera, fauna y 61 animales incautados en Antioquia

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Resumen: Los operativos ambientales en Antioquia dejaron incautaciones de fauna, madera y 61 semovientes, además de acciones contra la minería ilícita durante el 8 de septiembre.

La Policía Nacional adelantó diferentes operativos ambientales en Antioquia, como parte de las acciones de control dirigidas a proteger los recursos naturales y fortalecer la seguridad ciudadana ambiental y rural en el departamento.

Las actividades fueron desarrolladas por la Seccional de Carabineros y estuvieron enfocadas en distintos frentes, entre ellos la explotación ilícita de yacimientos mineros, la protección de la fauna y flora y la prevención del abigeato.

En materia de explotación ilícita de yacimientos mineros, las autoridades reportaron la destrucción de dos clasificadoras, la incautación de un motor y la intervención de una mina. Estas acciones hicieron parte de los operativos ambientales adelantados para controlar actividades que afectan los recursos naturales.

En cuanto a la protección de la fauna y los recursos naturales, los uniformados realizaron siete incautaciones de fauna y decomisaron 17,9 metros cúbicos de madera.

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Los procedimientos también estuvieron dirigidos a combatir el abigeato. De acuerdo con el balance entregado por la Policía, durante las actividades fueron incautados 61 semovientes.

Los operativos ambientales incluyeron además controles en terminales de transporte, la cadena cárnica y aeropuertos. A esto sumaron visitas a aserraderos y fincas, intervenciones en plazas de mercado y verificaciones a otras entidades.

Como parte de las labores preventivas, los uniformados realizaron tres campañas educativas orientadas a fortalecer el conocimiento y la protección de los recursos naturales en el territorio.

Los operativos ambientales adelantados durante la jornada hacen parte de las acciones de prevención, protección y control que desarrolla la institución en diferentes zonas de Antioquia.

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