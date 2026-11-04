Resumen: Viviane Morales tomó posesión este 4 de noviembre como Consejera Comisionada de Paz del Gobierno De La Espriella, dos meses después de renunciar al Ministerio de Educación. Asumirá de forma encargada la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y liderará la revisión de la implementación del Acuerdo de 2016, el cumplimiento de los compromisos y el uso de los recursos públicos.

Viviane Morales vuelve al Gobierno: asumió como consejera de Paz y revisará el Acuerdo de 2016

La exministra de Educación Viviane Morales ya está de vuelta en el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Este 4 de noviembre tomó posesión como Consejera Comisionada de Paz, un cargo desde el que liderará la revisión de cómo se ha implementado el Acuerdo de Paz de 2016.

La posesión se dio el mismo día en que el Presidente posesionó al exprocurador Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior, en una jornada de movimientos en el gabinete.

Ordóñez, que también fue embajador de Colombia ante la OEA, llega al Ministerio del Interior tras la salida de Rodrigo Lara.

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Una salida y un regreso en dos meses

Viviane Morales asumió como ministra de Educación el 7 de agosto de 2026 y renunció menos de un mes después, por motivos personales. Fue la primera integrante del gabinete en salir.

El 23 de octubre, el Gobierno anunció con un corto comunicado que sería designada como consejera comisionada de Paz. En ese cargo reemplaza a Otty Patiño, quien ocupaba la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Tras su salida de Educación, la cartera quedó en manos de Ilva Myriam Hoyos, designada como su sucesora.

Además, asumirá de forma encargada la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

La misión que tendrá en el cargo

El Gobierno explicó que la decisión busca «examinar los resultados de la denominada falsa paz, desmontar estructuras burocráticas innecesarias y acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos».

Entre las tareas de Viviane Morales estará la revisión «exhaustiva» de la implementación de los acuerdos, la evaluación del cumplimiento de los compromisos y la verificación de la destinación de los recursos públicos.

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También deberá identificar las «fallas institucionales» que, según el Gobierno, han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de los colombianos.

El Acuerdo de Paz que le tocará revisar fue firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Es el pacto que la actual administración llama «la falsa paz».

La trayectoria de Viviane Morales

Abogada de la Universidad del Rosario, con estudios de derecho público en la Universidad de París II, Viviane Morales tiene más de tres décadas de experiencia en el sector público.

Desde el Congreso fue una de las autoras de leyes como la de cuotas, que exige un mínimo de 30 % de mujeres en cargos de la administración pública, la de extinción de dominio y la de libertad religiosa.

Fue representante a la Cámara entre 1991 y 1998, y senadora de la República entre 1998 y 2002 y entre 2014 y 2018.

En 2011 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general de la Nación. Su elección fue anulada por el Consejo de Estado en febrero de 2012 por irregularidades en la votación de la Corte Suprema de Justicia, y renunció en marzo de ese año.

En 2018 lanzó su aspiración a la Presidencia, pero la dejó el 2 de mayo de ese año. Más adelante fue embajadora de Colombia en Francia, entre noviembre de 2018 y mayo de 2021, durante el Gobierno de Iván Duque.

Ahora regresa al Ejecutivo con un encargo concreto: revisar, con lupa, cómo avanzó el Acuerdo de Paz y qué se hizo con los recursos destinados a cumplirlo.