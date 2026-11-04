Resumen: Las autoridades de Colombia y España desarticularon una red de trata que captaba mujeres en Medellín con falsas ofertas de empleo para explotarlas sexualmente en España. Dos personas fueron capturadas y se incautaron cerca de 200 millones de pesos.

Les vendían el sueño de España: red de trata habría usado un salón de belleza en Medellín

Una red de trata de personas que reclutaba mujeres en Medellín con falsas ofertas de empleo en España fue objeto de un operativo de las autoridades de Colombia y de ese país europeo. Dos presuntos integrantes de la estructura fueron capturados en la capital antioqueña.

Las capturas se dieron en el marco de la ‘Operación Lérida’, adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Nacional de España y con el apoyo de organismos internacionales.

Los detenidos fueron identificados como A. Zapata, alias ‘Zapata’, y una mujer conocida con los alias de ‘Ana’ o ‘Ana María’. Según la Policía Nacional, los dos desempeñaban funciones clave en el reclutamiento de las víctimas y en la organización de sus viajes hacia Europa.

El engaño de la red de trata en Medellín

De acuerdo con la investigación, la red de trata identificaba a mujeres en Medellín y les ofrecía supuestas oportunidades laborales en España, donde podrían desempeñarse como modelos, niñeras, bartenders o damas de compañía.

Para convencerlas de viajar, los reclutadores les aseguraban que contarían con condiciones laborales favorables y les garantizaban, de manera falsa, que las labores no implicaban ningún tipo de contacto sexual.

Una de las principales señaladas es alias ‘Ana’, quien, según las autoridades, utilizaba un salón de belleza de su propiedad en Medellín como fachada comercial para acercarse a las posibles víctimas. Desde ese establecimiento identificaba a mujeres que cumplían con determinadas características físicas, se ganaba su confianza y después les presentaba las falsas ofertas de trabajo en el exterior.

Por su parte, alias ‘Zapata’ es señalado como el presunto encargado de financiar y coordinar los desplazamientos. Entre sus funciones estaban la compra de tiquetes aéreos, las reservas de alojamiento y la comunicación directa con los enlaces de la red de trata que recibían a las mujeres en territorio español.

Lea también: Zulma Guzman seguirá a la espera: nuevas pruebas mueven el proceso que busca traerla a Colombia

Sin embargo, el panorama cambiaba por completo al llegar a Europa. En lugar de acceder a los empleos prometidos, las mujeres eran recibidas por otros integrantes de la red de trata y trasladadas a inmuebles donde, según la Policía, les restringían la libertad y las obligaban a prestar servicios sexuales.

Las víctimas debían permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin horarios establecidos ni derecho a días de descanso.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los investigadores de la Dijin y sus homólogos españoles reconstruyeron el recorrido completo de las víctimas: desde los primeros contactos en el salón de belleza de Medellín hasta su llegada a los inmuebles que la organización utilizaba en España.

Millonaria incautación en los allanamientos

Las capturas se materializaron durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín, que contaron con el acompañamiento en terreno de oficiales de la Policía Nacional de España. En los operativos, los investigadores incautaron cerca de 200 millones de pesos, dinero con el que, presuntamente, la organización costeaba el traslado de las víctimas hacia el continente europeo.

El proceso investigativo estuvo a cargo del Grupo Investigativo de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales de la Dijin, con el respaldo del Centro de Tratamiento contra la Trata y el Tráfico de Personas de Ameripol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia y la organización internacional OUR Rescue.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, aseguró que el golpe contra esta red de trata fue posible gracias a la cooperación entre las autoridades de los dos países.

«El éxito de la ‘Operación Lérida’ es el resultado de la sinergia operacional y el intercambio de información en tiempo real entre la Dijin de la Policía Nacional de Colombia y la Policía Nacional de España», señaló el oficial.

Lea también: Miradas Medellín pone a sonar el Parque de los Deseos: cine gratis y pasión por el verde

Tras las capturas, alias ‘Zapata’ y alias ‘Ana’ quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación jurídica por el presunto delito de trata transnacional de personas. El dinero incautado también fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Por último, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar las ofertas laborales sospechosas en el exterior. La Policía Nacional mantiene habilitadas la línea 123 y el número nacional gratuito 018000 522020 para recibir información sobre posibles casos de trata de personas, incluidas las falsas vacantes de empleo usadas como mecanismo de captación.