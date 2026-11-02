¡Visita real! La reina Mary de Dinamarca llegará a Colombia a finales de noviembre

Resumen: La reina Mary de Dinamarca realizará una visita oficial a Colombia del 23 al 26 de noviembre para fortalecer la cooperación en salud, transición ecológica, seguridad energética y desarrollo urbano sostenible. Su agenda incluye Bogotá y Cali, apoyo a las zonas afectadas por el terremoto del Chocó y encuentros con empresarios daneses.

La reina Mary de Dinamarca llegará a Colombia en visita oficial del 23 al 26 de noviembre, un viaje con el que la Casa Real danesa busca fortalecer la cooperación entre los dos países en temas como la salud, la transición ecológica, la seguridad energética y el desarrollo urbano sostenible.

El anuncio lo hizo este lunes la Casa Real de Dinamarca, que confirmó las fechas y los primeros detalles de una agenda que tendrá paradas en Bogotá y Cali, visitas a comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y encuentros con empresarios daneses que operan en territorio colombiano.

Se trata de una de las visitas reales más esperadas del año en el país, no solo por el peso diplomático de la corona danesa, sino porque la reina Mary es una de las figuras más queridas de la realeza europea y su llegada pondrá los ojos del mundo sobre Colombia durante cuatro días.

Una visita con acento social y ambiental

De acuerdo con la información oficial, uno de los propósitos centrales del viaje será mostrar el respaldo de Dinamarca a las zonas golpeadas por el terremoto que tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y que dejó un balance oficial de 335 muertos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos.

Aquella tragedia, ocurrida el 10 de agosto, sacudió al occidente colombiano y obligó a declarar emergencias en varios municipios, mientras las ayudas nacionales e internacionales llegaban a un territorio de difícil acceso. Meses después, la reconstrucción sigue en marcha y la visita de la reina busca visibilizar que el proceso no se ha detenido.

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Cali, parada clave en la agenda de la reina Mary

La agenda oficial incluye una visita a Cali, donde la esposa del rey Federico X conocerá de primera mano cómo el fenómeno meteorológico de El Niño afecta la naturaleza colombiana y cuáles son los daños que la minería ilegal causa a la biodiversidad y al suministro de agua del país, dos de los temas ambientales que más preocupan a las autoridades.

En su recorrido por Colombia, la reina también visitará un hospital y varias empresas danesas instaladas en el país, un guiño a la cooperación sanitaria y comercial que ambos gobiernos quieren profundizar durante el encuentro.

Y no viajará sola. La reina Mary vendrá acompañada por la ministra de Sanidad y Asuntos Eclesiásticos de Dinamarca, Ida Auken, y por una delegación de empresarios daneses, lo que confirma que el viaje también tendrá un componente económico importante, con miras a nuevos negocios e inversiones entre las dos naciones.

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¿Quién es la reina Mary de Dinamarca?

Mary Donaldson nació el 5 de febrero de 1972 en Hobart, Tasmania, en Australia, y su historia parece sacada de un cuento: conoció al entonces príncipe heredero Federico de Dinamarca en un bar de Sídney durante los Juegos Olímpicos de 2000, sin saber al principio que estaba hablando con el futuro rey de los daneses.

La pareja se casó el 14 de mayo de 2004 en la catedral de Copenhague y hoy tiene cuatro hijos: Christian, Isabella y los mellizos Vincent y Josephine. El 14 de enero de 2024, Mary se convirtió en reina consorte cuando la reina Margarita II abdicó al trono tras 52 años de reinado y su esposo ascendió como Federico X.

Desde entonces se ha consolidado como una de las royals más activas de Europa, reconocida por su trabajo social a través de la Fundación Mary, que impulsa causas contra el acoso escolar, la violencia doméstica y la soledad no deseada, además de su apoyo a los derechos de las mujeres y la salud materna en el mundo.

Con esta visita oficial, Colombia se prepara para recibir a una reina que llega con una agenda de cooperación, solidaridad con el Chocó y compromiso ambiental, en un viaje que promete dejar noticias durante cada uno de sus cuatro días.