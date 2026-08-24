Desembolsan millonada para reconstruir el Chocó tras la tragedia del terremoto

Resumen: Las familias golpeadas por el terremoto comienzan a ver una luz al final del túnel. Tras semanas de angustia, las autoridades confirmaron la entrega de subsidios directos, materiales y viviendas nuevas para levantar a las comunidades afectadas. Descubre aquí cómo funcionará el esquema de ayudas.

El Gobierno Nacional activó una estrategia de asistencia humanitaria para atender las severas secuelas dejadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en el país.

Durante un recorrido por la ciudad de Quibdó, el presidente Abelardo De La Espriella oficializó la movilización de más de 480 toneladas de insumos de construcción destinados a la reparación de viviendas siniestradas en el departamento del Chocó.

El plan estatal contempla la implementación de un modelo de autorreconstrucción asistida con asesoría técnica especializada, garantizando la entrega de inmuebles totalmente nuevos a las familias cuyos hogares resultaron completamente destruidos durante el movimiento telúrico.

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Como parte del paquete de alivios, el Ejecutivo dispondrá de un auxilio temporal de arrendamiento equivalente a $875.452 pesos mensuales por un periodo de tres meses, alcanzando una asignación total de $2.626.356 por núcleo familiar.

Dichos desembolsos, previstos para iniciar este 26 de agosto, se canalizarán mediante el recién estructurado ‘Fondo Milagro’, mecanismo financiero liderado por Jaime Uribe e inspirado en la experiencia histórica del Forec.

Adicionalmente, el director de la UNGRD, David Tamayo, confirmó la adjudicación de un bono económico directo para los damnificados censados en el RUT, dinero que podrá destinarse libremente a la compra de víveres, insumos médicos o enseres prioritarios a través de operadores logísticos departamentales.

En el frente de infraestructura, el Ministerio de Vivienda, a cargo de Jaime Andrés Beltrán, dio luz verde a la fase de distribución de kits de rehabilitación inmobiliaria, al tiempo que se concretó una alianza con el Grupo Argos para la edificación de hasta mil casas de rápida construcción, asignando seiscientas de ellas para el Chocó.

La inversión total destinada a la etapa de recuperación posterior al terremoto rozará los treinta billones de pesos, un esfuerzo fiscal de gran magnitud operativa orientado a saldar el rezago social en la región golpeada por el terremoto.

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