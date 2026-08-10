Resumen: Las autoridades departamentales continúan en sesión permanente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Quibdó

¡Luto en el epicentro! Gobernadora del Chocó confirma 12 fallecidos y 84 heridos tras el terremoto

Minuto30.com .- Las miradas y los esfuerzos de rescate de todo el país se concentran a esta hora en el occidente colombiano. El departamento del Chocó, que fue el epicentro del violento sismo de magnitud 7.4 registrado esta mañana, comienza a consolidar el trágico saldo que dejó la fuerza de la naturaleza.

Al mediodía de este doloroso lunes, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, emitió el cuarto reporte oficial de la jornada, confirmando que la devastación en su departamento cobró múltiples vidas y dejó decenas de lesionados.

El saldo trágico en la zona cero

El movimiento telúrico, cuyo epicentro fue localizado exactamente en el municipio chocoano de San José del Palmar, generó el colapso de infraestructuras y graves emergencias en zonas rurales y urbanas.

De acuerdo con el balance entregado por la mandataria departamental, las cifras de la tragedia en el Chocó ascienden a:

12 personas fallecidas.

84 personas heridas (quienes están siendo atendidas en los centros asistenciales que lograron mantenerse en pie o en hospitales de campaña improvisados).

Estas cifras locales se suman al doloroso balance nacional entregado previamente por el presidente Abelardo De La Espriella, evidenciando que el impacto del sismo golpeó con particular dureza a las poblaciones más cercanas al punto de liberación de energía tectónica.

Atención concentrada en San José del Palmar

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba hizo un llamado al Gobierno Nacional para redoblar el envío de ayuda humanitaria, personal médico y equipos de extracción hacia San José del Palmar y los municipios aledaños.

La topografía de la región y los bloqueos viales por deslizamientos de tierra dificultan el acceso de la maquinaria pesada, por lo que los rescates aéreos y el trabajo manual de los organismos de socorro —como la Defensa Civil, Bomberos y PONALSAR— se han vuelto cruciales en las primeras horas tras la emergencia.

Las autoridades departamentales continúan en sesión permanente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Quibdó, coordinando la evacuación aeromédica de los pacientes más graves hacia ciudades principales.