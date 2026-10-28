Resumen: La visita del papa León XIV a Argentina, del 8 al 11 de noviembre, movería el calendario del fútbol de ese país: la última fecha del Clausura se adelantaría al 4-6 de noviembre y las finales del ascenso pasarían al 14 y 15. La programación oficial se conocería este jueves tras la reunión de la Liga Profesional.

Visita del papa León XIV a Argentina alteraría el calendario del fútbol: esto es lo que se sabe

La visita del papa León XIV a Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre, ya empieza a mover el calendario del fútbol de ese país. Según reportaron este miércoles medios argentinos, la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura se adelantaría y las definiciones del ascenso se aplazarían una semana por los operativos de seguridad que acompañarán al Sumo Pontífice.

De acuerdo con la información que trascendió en Buenos Aires, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) no prestaría servicio para los partidos programados entre el 6 y el 11 de noviembre, mientras que el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires haría lo propio hasta el martes 10. Sin esos operativos no sería posible disputar los encuentros de esa jornada.

Por esa razón, la decimosexta y última fecha de la fase regular del Clausura, que estaba estipulada para el primer fin de semana de noviembre, se jugaría entre el miércoles 4 y el viernes 6. En esa jornada se definirán los clasificados a los playoffs del torneo, por lo que su programación es clave para los equipos que aún pelean por un cupo.

El ascenso también se movería. La final de la Primera Nacional por el primer ascenso a la Primera División y el inicio del Reducido por el segundo cupo, proyectados para el fin de semana del 7 y 8 de noviembre, pasarían al sábado 14 y el domingo 15. La Primera B y la Primera C tendrían el mismo ajuste: el arranque de sus Reducidos se atrasaría siete días. De acuerdo con los reportes, la final por el segundo ascenso a Primera quedaría para el 19 de diciembre.

La propuesta, que los medios de ese país describen como consensuada pero todavía sin confirmación oficial, se discutirá este jueves 29 de octubre en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, donde se conocería el cronograma definitivo con días y horarios. En esa cita también se abordarían los posibles cambios de formato de los campeonatos para la temporada 2027 y la clasificación a las copas internacionales.

Las medidas obedecen a la magnitud del operativo que requiere la visita. Las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires concentrarán su personal en el recorrido del pontífice, que contempla misas masivas y traslados entre las tres ciudades de la agenda, además de los feriados y los cortes de tránsito previstos para esos días, por lo que no habría disponibilidad para cubrir los partidos en el área metropolitana.

Lo que no se vería afectado es la fecha FIFA de noviembre: la Selección Argentina enfrentaría a Uruguay el jueves 13 de noviembre en la Bombonera y a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ambos compromisos después de la visita papal.

Los partidos de la última fecha del Clausura

Estos son los enfrentamientos de la jornada que definirá a los clasificados, a la espera de que se confirmen sus días y horarios: Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia La Plata-Belgrano, Aldosivi-River, Barracas Central-Racing, Tigre-Sarmiento, Argentinos Juniors-Huracán, Banfield-Atlético Tucumán, Boca-Defensa y Justicia, Independiente-Riestra, Talleres-Estudiantes, Instituto-Newell’s, Unión-Vélez, San Lorenzo-Platense, Central Córdoba-Lanús y Gimnasia de Mendoza-Independiente Rivadavia.

El papa León XIV llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay y permanecerá hasta el miércoles 11, con actividades previstas en Buenos Aires, Luján, considerada la capital nacional de la fe, y Córdoba. Será la primera visita del pontífice al país desde su asunción y hace parte de su primera gira sudamericana, anunciada por la Santa Sede el 5 de agosto, que también incluye a Uruguay y Perú.

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Foto propia.