Resumen: Un estudiante de 15 años resultó herido con arma blanca en un brazo y la espalda durante un intento de robo en el barrio El Carmen, en Fontibón (Bogotá). Vecinos le improvisaron un torniquete y la Policía lo llevó a un centro asistencial; Semana reportó que está fuera de peligro. La JAC del barrio denuncia otros robos a estudiantes en la zona y pide más presencia policial. No hay capturas reportadas.

¡Violento robo cerca de un colegio en Bogotá! Apuñalaron a un menor de 15 años

Delincuentes apuñalaron a un estudiante de 15 años para quitarle sus pertenencias en el barrio El Carmen, localidad de Fontibón, en Bogotá, a pocas cuadras de su colegio.

Según la información conocida, el menor recibió heridas con arma blanca en un brazo y en la espalda. Perdió una cantidad considerable de sangre y se desmayó minutos después del ataque.

Los vecinos lo auxiliaron con un torniquete

Habitantes del sector que estaban cerca acudieron a ayudarlo. Ante el sangrado de una de las heridas, improvisaron un torniquete en el brazo para intentar contener la hemorragia y lo sentaron en un andén mientras llegaba la ayuda.

Una patrulla de la Policía llegó al lugar y trasladó al adolescente a un centro asistencial.

Sobre su estado de salud, Semana reportó que el menor se encuentra fuera de peligro.

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Lo que cuenta la comunidad

Johana Neira, integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio El Carmen, aseguró que el ataque ocurrió a pocas cuadras del colegio del joven.

De acuerdo con su relato, a la víctima le rompieron el pantalón y le robaron el teléfono celular. También señaló que el menor sufrió un desmayo por la agresión.

La líder comunitaria afirmó que este no sería un caso aislado. Según su denuncia, en la zona, especialmente cerca del parque Carmen de la Laguna, se presentarían otros robos contra estudiantes y jóvenes que transitan por el sector.

«Les quitan las ciclas con arma blanca, con machete, andan en grupos y los cogen ahí, solitos», dijo Neira al describir la forma en que, de acuerdo con la comunidad, actuarían quienes cometen estos hurtos.

Tras el ataque en el que apuñalaron al adolescente, los residentes expresaron su preocupación y pidieron mayor presencia policial para evitar nuevos ataques y para que los estudiantes puedan desplazarse por el barrio sin quedar expuestos.

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¿Qué se sabe del caso?

Hasta el momento, en la información conocida no se reportan capturas ni se han dado a conocer las identidades de quienes apuñalaron al joven. Tampoco se ha precisado cuántas personas participaron en el ataque.

Las versiones sobre otros robos en el sector corresponden a denuncias de la comunidad y no a un balance oficial de las autoridades.

El contexto del hurto en Bogotá y en Fontibón

Según la Alcaldía de Bogotá, entre enero y septiembre de 2026 el hurto a personas disminuyó 16 % frente al mismo periodo de 2025. La administración atribuye la baja a intervenciones en zonas de riesgo, requisas, operativos contra la receptación y verificación del IMEI de celulares, además de patrullajes preventivos.

Aun así, la ciudad sigue registrando miles de casos. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, citadas por la concejal Diana Diago tras un derecho de petición, en el primer semestre de 2026 Bogotá registró 55.137 casos de hurto a personas, unos 305 por día y 13 por hora en promedio. La concejal pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública en las localidades más afectadas.

En ese reporte, Fontibón aparece entre las diez localidades con más casos, con 3.361, y con una tasa de 874 hurtos por cada 100 mil habitantes.

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Entre enero y septiembre también bajaron el homicidio, el hurto a comercios, el hurto de motocicletas y la extorsión, según el balance de la Alcaldía de Bogotá.

Con corte al 13 de julio, las cifras del sistema SIEDCO ya mostraban menos hurtos de celulares y bicicletas frente al mismo periodo de 2025, los dos objetos que, según la comunidad de El Carmen, son blanco de los robos a estudiantes en el sector.

Por su parte, la Policía Metropolitana ha señalado que barrios como Centro Fontibón registraron algunas de las mayores reducciones del hurto a personas en lo corrido de 2026.