Resumen: Un hombre de 26 años fue capturado en flagrancia en Gorgonzola, Puente Aranda, cuando descargaba estibas de madera desde un camión en el espacio público. La Alcaldía de Bogotá reportó el procedimiento por presunta contaminación ambiental tras seguimiento de la UAESP con apoyo de cámaras y vecinos. El sector está entre los 478 puntos críticos de acumulación de residuos identificados en la ciudad. Para retirar madera y otros elementos voluminosos, la UAESP orienta a solicitar el servicio por la Línea 110, con costo acordado previamente.

Lo pillaron botando basura en un punto crítico de Puente Aranda y fue capturado en flagrancia

La basura en un punto crítico de Puente Aranda terminó en un procedimiento policial contra un hombre de 26 años, sorprendido cuando descargaba estibas de madera desde un camión sobre el espacio público. Las autoridades reportaron su captura en flagrancia por el presunto delito de contaminación ambiental, en un operativo realizado en el barrio Gorgonzola, en Bogotá.

La intervención se concentró en la transversal 42 con calle 12A, en inmediaciones de la avenida Ferrocarril. De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, participaron la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional.

El caso fue presentado por la Alcaldía como la primera captura por un delito ambiental en uno de los puntos críticos de acumulación de residuos de la ciudad. El procedimiento estuvo precedido por labores de seguimiento a la disposición clandestina de materiales en ese sector.

La descarga que encontraron las autoridades

Según el reporte oficial, el hombre bajaba las estibas desde un camión con planchón cuando fue interceptado. La madera estaba siendo abandonada en la vía pública, en una zona que ya había sido identificada por la acumulación de residuos.

Al ser abordado, el detenido manifestó que le habían indicado buscar un lugar que recibiera el material o una chatarrería. De acuerdo con la versión recopilada durante el procedimiento, aseguró que, al no encontrar dónde entregarlo, decidió dejarlo en el espacio público.

Esa explicación corresponde a lo manifestado por el hombre ante los funcionarios. El señalamiento informado por las autoridades es por presunta contaminación ambiental; la captura no constituye una condena ni permite dar por establecida su responsabilidad penal.

Lea también: Imputan cargos fiscales por obras en la planta Francisco Wiesner

Cámaras y vecinos ayudaron al seguimiento

Antes de la intervención, la UAESP había realizado un seguimiento durante varios días con apoyo de habitantes del sector y de la Secretaría de Movilidad. El propósito era identificar las actividades de disposición irregular que se venían presentando en esta zona de Puente Aranda.

Entre las herramientas empleadas estuvo la revisión de cámaras de seguridad. Las autoridades reportaron el análisis de cerca de dos horas de grabaciones y la recopilación de 20 videos, incorporados como evidencia de las prácticas de abandono de residuos en el sector.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La preocupación de los vecinos estaba relacionada con las afectaciones ambientales y de salud pública por la acumulación de materiales, especialmente en las inmediaciones del colegio La Merced. La información ciudadana formó parte de las labores que antecedieron al operativo.

Un punto de basura con recolección nocturna

El sector de la avenida Ferrocarril hace parte de los 478 puntos críticos de acumulación de residuos identificados en Bogotá, según el inventario informado por la Alcaldía. Allí se mantiene un esquema de recolección nocturna diaria dentro del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos.

El reporte del caso diferencia esa atención de limpieza de las conductas de quienes descargan materiales clandestinamente. La existencia de recolección en el sector no convierte la vía pública en un lugar autorizado para abandonar estibas u otros elementos.

Tras el procedimiento, la Alcaldía anunció que intensificará la inspección y el control frente a la disposición irregular de residuos. También llamó a empresas y ciudadanos a garantizar un manejo adecuado de estos materiales y a denunciar las conductas que afectan el espacio público.

Lea también: La disputa por el documento del Pacto de Valledupar: exjefes de las AUC piden rectificación

¿Cómo solicitar la recolección de madera y otros elementos?

Para evitar que la basura termine en calles o andenes, la UAESP recuerda que los usuarios pueden solicitar la recolección de madera, escombros, muebles, tejas, colchones y otros elementos de gran tamaño a través de la Línea 110. La solicitud también se puede hacer en el Centro de Atención al Usuario del operador de aseo correspondiente.

El servicio puede generar un cobro. Según la orientación de la entidad, un operario verifica el tamaño de los residuos y el costo de su disposición. El valor se acuerda entre la empresa de aseo y el usuario antes de realizar la recolección.

Si el ciudadano acepta ese costo, el operador presta el servicio para darles a los materiales una disposición adecuada. Esta es la ruta que la UAESP ofrece a viviendas y comercios que necesitan retirar elementos voluminosos, sin abandonarlos en el espacio público.