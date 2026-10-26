Resumen: Autoridades inadmitieron a 38 extranjeros en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena por factores de riesgo asociados a la explotación sexual infantil, tras más de 450 inspecciones y una capacitación con apoyo de EE. UU.

Frenan en Cartagena a 38 extranjeros: les negaron la entrada para prevenir la explotación sexual infantil

Las autoridades inadmitieron a 38 ciudadanos extranjeros en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, tras detectar factores de riesgo asociados a la explotación sexual infantil, un delito que en el país se conoce como explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).

La medida la ejecutaron la Policía Nacional y Migración Colombia durante ocho días de operativos en los filtros de llegada de vuelos internacionales, en el marco de una estrategia de cooperación entre Colombia y Estados Unidos.

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¿Qué significa una inadmisión?

Una inadmisión es la decisión de no permitir el ingreso de un viajero al territorio nacional cuando, en el control migratorio, se detectan alertas o factores de riesgo. Es una medida preventiva: no equivale a una condena ni a un proceso penal en Colombia.

Las autoridades no han entregado las nacionalidades de los 38 extranjeros ni detalles individuales de cada caso.

450 inspecciones en ocho días

Durante la fase operativa, los funcionarios realizaron más de 450 inspecciones exhaustivas a ciudadanos de distintas nacionalidades. De ese total, 38 personas no recibieron autorización para entrar al país.

La valoración se hizo en tiempo real, con cruce de información con agencias de Estados Unidos. En los controles participaron la Policía Metropolitana de Cartagena, oficiales de Migración Colombia, personal de la DIAN y el equipo de seguridad aeroportuaria.

Capacitación con apoyo de Estados Unidos

Los operativos fueron la puesta en práctica de una capacitación de 12 días dirigida a policías colombianos. La impartió la Embajada de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), con instructores de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Durante esos días, las áreas administrativas de la terminal aérea sirvieron como aula. Los uniformados se prepararon en:

Técnicas de control aeroportuario y métodos para identificar patrones en flujos migratorios de alta densidad.

y métodos para identificar patrones en flujos migratorios de alta densidad. Análisis de comportamiento , incongruencias en itinerarios de viaje y factores de sospecha en el primer filtro.

, incongruencias en itinerarios de viaje y factores de sospecha en el primer filtro. Alertas internacionales y cruce de datos en tiempo real con la plataforma Angel Watch y otras bases de datos de antecedentes por delitos sexuales.

«Ninguna vida tiene precio»

Durante el cierre de la jornada, el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, aseguró que con la estrategia Task Force quedó claro que en el territorio «ninguna vida tiene precio» y que «no habrá refugio para quienes pretendan vulnerar la integridad y los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes».

Henry Soto, director de Seguridad del aeropuerto Rafael Núñez, destacó que estas iniciativas de cooperación ayudan a mitigar y prevenir la explotación sexual infantil y a consolidar a Cartagena como un destino seguro, con un turismo responsable.

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Controles seguirán en alerta

Las autoridades distritales informaron que los filtros de control migratorio en el terminal aéreo de Cartagena se mantendrán bajo máxima alerta, con apoyo de tecnología y cooperación entre ambos países.

El aeropuerto Rafael Núñez es la principal puerta de entrada del turismo extranjero a la capital de Bolívar, por lo que los controles en ese punto hacen parte del esquema de prevención.

El despliegue sienta, además, un precedente de trabajo conjunto entre las autoridades de control fronterizo, aduanero y de policía judicial.

¿Cómo denunciar?

Ante cualquier sospecha de explotación sexual infantil, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 141 del ICBF, el canal nacional gratuito para reportar emergencias, hacer denuncias o pedir orientación sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

También puede llamar a la Línea 123, la línea única de emergencias de la Policía Nacional. La denuncia penal también puede presentarse ante la Fiscalía General de la Nación.