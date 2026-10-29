Vincent Kompany sale del hospital: el técnico del Bayern sufrió una irritación de las meninges

Resumen: Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, recibió el alta cinco días después de desplomarse en un entrenamiento. Max Eberl dijo que la causa fue una irritación de las meninges y que seguirá su recuperación en casa. Danks sigue como técnico interino y no hay fecha de regreso.

Buenas noticias en el Bayern Múnich: el técnico belga Vincent Kompany salió este miércoles del hospital, cinco días después de desplomarse en la cancha de entrenamiento del club alemán. El anuncio lo hizo el director deportivo, Max Eberl, minutos antes del partido de la Copa de Alemania ante el Magdeburgo, en declaraciones a la cadena pública ARD.

«Hemos identificado la causa: se trata de una irritación de las meninges, que fue lo que provocó el incidente del viernes pasado», explicó Eberl. El dirigente añadió que el entrenador, de 40 años, ya puede seguir su recuperación en casa. «Para él, la rehabilitación significa reposo y medicación. Estoy muy seguro de que muy pronto estará de vuelta al 100 % en la banda», dijo.

Eberl no ocultó su alivio. «Creo que es la mejor y más maravillosa noticia para todos nosotros», afirmó ante las cámaras.

Foto de archivo.

¿Meningitis o irritación meníngea?

Varios medios hispanos y brasileños titularon que Kompany sufrió meningitis. Sin embargo, la expresión que usó Eberl, según las agencias y la prensa alemana, fue la de irritación meníngea, es decir, signos de afectación de las meninges, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. El diario alemán Welt recordó que ese cuadro, conocido como meningismo, no equivale necesariamente a una meningitis y que puede tener distintas causas, por lo que requiere estudios médicos para precisar el origen.

En las declaraciones conocidas no se divulgaron más detalles clínicos del diagnóstico. Lo confirmado hasta ahora es que el técnico recibió el alta y que continuará el tratamiento en su domicilio.

Cómo fue el susto

Kompany se desplomó el viernes 23 de octubre al final de la tarde, tras el entrenamiento del primer equipo y antes de que comenzara la sesión del equipo filial. Fue trasladado en ambulancia a una clínica de Múnich. En un primer momento, el Bayern habló de un virus. El sábado, el club indicó que se trataba de una cuestión de «semanas, no de días» para que el entrenador regresara al banquillo.

Según la agencia AFP, el técnico ya se veía enfermo y caminaba con una cojera durante la goleada 6-1 sobre el Leipzig, a mediados de octubre. Pese a ello, estuvo en la banda en el empate 2-2 frente al Arsenal, dos días antes del desmayo. Medios alemanes y europeos han señalado que había sufrido una infección viral unos diez días antes del episodio.

Mientras Kompany estuvo hospitalizado, su asistente, el inglés Aaron Danks, asumió de forma interina la dirección del equipo. Danks dirigió el triunfo 3-1 sobre el Friburgo el domingo y también el duelo de Copa contra el Magdeburgo. Tras el partido ante el Friburgo, el cuerpo técnico contó que evitaba hablar de fútbol con Kompany para no interferir en su recuperación.

Qué sigue para el Bayern

Aún no hay fecha para el regreso de Kompany a la línea de cal. Eberl insistió en que la prioridad es su recuperación completa y que volverá cuando esté en plenas condiciones. Mientras tanto, Danks seguirá al frente del equipo, incluido el próximo clásico alemán contra el Borussia Dortmund, según informó la Bundesliga.

Este caso también dejó una explicación médica útil para los aficionados: las meninges son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, y su irritación puede manifestarse con dolor de cabeza intenso y rigidez en el cuello. Ante esos síntomas, los especialistas recomiendan consultar de inmediato a un médico.

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