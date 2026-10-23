Resumen: Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, se desplomó en un entrenamiento este viernes y fue llevado a un hospital. El club informó que seguirá bajo atención médica y su cuerpo técnico dirigirá al equipo mientras tanto.

¡Susto en el Bayern! Kompany se desplomó en un entrenamiento y fue llevado a un hospital

Preocupación en el fútbol alemán. Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, se desplomó este viernes 23 de octubre durante un entrenamiento en la sede deportiva del club, en Múnich, y fue trasladado en ambulancia a un hospital. El propio club confirmó lo sucedido en un comunicado.

Según el Bayern, el técnico belga de 40 años tuvo que recibir atención médica después de desplomarse mientras observaba la sesión de trabajo del equipo filial, el conjunto de aficionados del club. Tras el entrenamiento del primer equipo, se quedó a ver la práctica de los jugadores más jóvenes.

Lo que informó el Bayern Múnich

En su comunicado, el club explicó que Kompany será sometido a exámenes médicos detallados en el centro hospitalario y que permanecerá bajo observación médica. Mientras tanto, su cuerpo técnico asumirá la conducción de los entrenamientos y de los partidos hasta nuevo aviso.

El director deportivo del equipo, Max Eberl, aseguró que la salud del entrenador es la prioridad absoluta para la institución. Afirmó que el club hará todo lo necesario para que se recupere pronto y que recibirá toda la atención médica, el apoyo y el tiempo que requiera. También expresó plena confianza en el equipo de colaboradores que asume sus funciones.

Medios alemanes reportaron que un helicóptero de emergencias llegó al complejo deportivo hacia las cuatro de la tarde, hora local, y que luego el técnico salió en una ambulancia rumbo a una clínica de la ciudad. De acuerdo con esos reportes, su estado sería estable, aunque el club no ha entregado detalles sobre el diagnóstico ni sobre las causas de lo ocurrido.

Venía de un cuadro viral

De acuerdo con la prensa alemana, Kompany había estado afectado durante la semana por una infección viral. Se habría ausentado de algunos entrenamientos, y su asistente Aaron Danks lo reemplazó en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones contra el Arsenal. El técnico sí estuvo en la zona técnica en ese partido, que terminó 2-2 en Múnich.

Los mismos reportes indican que ya venía debilitado desde el partido del fin de semana anterior ante el Leipzig, que el Bayern ganó 6-1 con un triplete del colombiano Luis Díaz. En esa ocasión, el entrenador habló con la plantilla pero evitó dar entrevistas. Hasta ahora no se ha informado oficialmente si el episodio de este viernes tiene relación con ese cuadro de salud.

Lea también: Lucho Díaz se lleva la pelota para la casa: ¡Hat-trick del colombiano en goleada del Bayern!

El calendario no se detiene

El Bayern tiene previsto jugar este domingo ante el Friburgo, por la Bundesliga. Con Kompany en el hospital, el equipo técnico que lo acompaña será el encargado de preparar el compromiso, mientras el club espera los resultados de los exámenes para saber cuánto tiempo estará ausente el entrenador.

Kompany llegó al banquillo del Bayern Múnich en mayo de 2024 y se ha convertido en una de las figuras del fútbol europeo por el estilo ofensivo de su equipo, que hoy cuenta con Luis Díaz como uno de sus delanteros más destacados. Por eso, la noticia generó inquietud entre aficionados y medios, que están atentos a cualquier parte médico oficial.

Hasta el momento, el club no ha precisado cuánto tiempo podría estar alejado de su cargo ni si podrá estar el domingo en el banquillo. Lo único confirmado oficialmente es que se desplomó durante un entrenamiento, que fue llevado a un hospital y que seguirá bajo atención médica mientras avanzan los exámenes. Cualquier novedad sobre su estado de salud, así como el impacto que pueda tener en el equipo que pelea por títulos en la Bundesliga y en la Liga de Campeones, será informada por la institución en las próximas horas.

También te puede interesar: ¡Tiembla PSG! Bayern Múnich recupera a Vincent Kompany en el banquillo para la candente revancha de «Champions»