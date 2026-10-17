Resumen: El Guajiro, Luis Díaz, fue la gran figura en la aplastante victoria 6-1 del Bayern Múnich sobre el RB Leipzig, anotando tres de los seis goles de su equipo.

Lucho Díaz se lleva la pelota para la casa: ¡Hat-trick del colombiano en goleada del Bayern!

Minuto30.com .- El Guajiro, Luis Díaz, fue la gran figura en la aplastante victoria 6-1 del Bayern Múnich sobre el RB Leipzig, anotando tres de los seis goles de su equipo. Este marca el tercer hat-trick de su carrera en Europa.

Díaz fue el encargado de abrir el marcador muy temprano, en el minuto 12. Poco después, en el minuto 26, el colombiano sumó una asistencia, cediendo el balón para que Pavlovic convirtiera el segundo. Olise aumentó la ventaja para los dirigidos por Vincent Kompany en el minuto 34.

Ya en la segunda mitad, Lucho no bajó el ritmo y consiguió su doblete al minuto 47, marcando el cuarto para el Bayern. Harry Kane también se unió a la fiesta goleadora, anotando el quinto en el minuto 53. La noche mágica del colombiano se coronó en el minuto 69, cuando selló su espectacular hat-trick.

Maksimovic logró el tanto del descuento para el Leipzig en el tiempo de reposición (90+1′).

Un regreso amargo para Demichelis

El partido tuvo un sabor especial para Martín Demichelis, técnico del RB Leipzig. El argentino regresó al Allianz Arena, estadio de su ex club, donde jugó durante siete años y se formó como entrenador. Sin embargo, no fue el mejor regreso para su equipo.

Apenas el jueves previo al encuentro, Demichelis había expresado: «Volver ahora al Allianz Arena con el RB Leipzig es algo especial para mí. Me hace ilusión reencontrarme con algunas caras conocidas y, sobre todo, disputar el encuentro. Porque, pese a todo el respeto y cariño que le tengo al Bayern, el sábado quiero, por supuesto, lograr un buen resultado con mi actual club». Lamentablemente para él, el Bayern volvió a demostrar su poderío goleador.