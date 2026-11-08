«Viejo el viento y sigue soplando»: Jaime de la Pava celebró 27 años dirigiendo fútbol profesional

Resumen: El entrenador colombiano Jaime de la Pava celebró 27 años dirigiendo fútbol profesional: 857 partidos oficiales, títulos con América de Cali y Deportivo Cali, paso por diez países y hoy el mando del Umecit FC de Panamá. «Viejo el viento y sigue soplando», escribió.

El entrenador colombiano Jaime de la Pava está de celebración. Este fin de semana, el estratega barranquillero contó en sus redes sociales que cumple 27 años dirigiendo fútbol profesional, una carrera que, según su propia cuenta, suma ya 857 partidos oficiales en los banquillos y que, según él mismo, todavía no termina.

«En esa zona 27 años fútbol profesional, 10 años fútbol base, 857 juegos dirigidos oficiales en esa zona profesionalmente, una lucha diaria contra muchas cosas, valentía, coraje, alegrías, tristezas pero al final nadie nos quita lo bailado», escribió el técnico de 59 años, que remató su mensaje con una frase que ya hacen suya sus hinchas: «Viejo el viento y sigue soplando».

En la misma publicación, De la Pava recordó el punto de partida y el presente de su historia: su primer partido fue en noviembre de 1998, cuando dirigió la victoria del América de Cali 1-0 sobre Atlético Nacional, y el más reciente fue el viernes 6 de noviembre de 2026, en el empate Umecit FC 2-2 Tauro FC por la liga de Panamá, el equipo que comanda actualmente. «Y seguimos contando. Gracias a todos los que han estado y a los que no, también», cerró.

De las inferiores del Cali a la época dorada del América

Nacido en Barranquilla el 14 de abril de 1967, De la Pava es profesional graduado de la Escuela Nacional del Deporte. Aunque nunca fue futbolista profesional, hizo parte de las divisiones inferiores del Atlético Junior en su juventud y comenzó su camino como formador en las menores del Deportivo Cali, donde trabajó más de cinco años. Luego pasó por la escuela Carlos Sarmiento Lora, con la que logró un título y el ascenso de la Primera C a la Primera B.

En 1998 se vinculó al América de Cali y, tras ganar la Primera C con el equipo alterno, tomó las riendas del plantel profesional a finales de ese año. Lo que vino después marcó su nombre: tres años y medio al frente de los ‘diablos rojos’, la final del campeonato de 1999 frente a Atlético Nacional, el título de la Copa Merconorte de 1999 ante Santa Fe y las estrellas de liga de 2000, 2001 y el Apertura 2002, además de campañas internacionales con octavos y cuartos de final de la Copa Libertadores.

Tras esa etapa, la Federación Colombiana de Fútbol le encargó la selección sub-23 para el Preolímpico de 2004, y ya antes había sido asistente de Francisco Maturana en la selección mayor en 2003.

Una maleta que no para: diez países y un ascenso inolvidable

La hoja de vida de De la Pava es una de las más extensas entre los técnicos colombianos. En el país dirigió además a Santa Fe, Deportivo Cali, Once Caldas, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Uniautónoma, Atlético Bucaramanga, Cortuluá y Llaneros. Con el Deportivo Cali, al que ha dirigido en tres épocas distintas, la última entre 2023 y 2024, ganó la Copa Colombia de 2010.

Con Cortuluá vivió otro de sus capítulos más recordados: comandó al equipo ‘corazón’ entre 2014 y 2017 y logró el ascenso a la primera división en enero de 2015, además de una semifinal del Torneo Apertura en 2016. Volvió al club entre 2020 y 2021.

En el exterior, el barranquillero ha dirigido en nueve países más: Guaros FC, Deportivo Táchira y Atlético Venezuela en Venezuela; Macará en Ecuador; Motagua en Honduras; Deportivo Marquense en Guatemala; CD FAS en El Salvador; Herediano en Costa Rica; Unión Comercio y Sport Boys en Perú, y Royal Pari en Bolivia.

Presente en Panamá

Desde este año, De la Pava dirige al Umecit FC de la Primera División de Panamá, club con el que ya consiguió su primera victoria en el Apertura 2026. El viernes pasado, en la jornada 15 del Torneo Apertura 2026, su equipo rescató un empate 2-2 ante el Tauro FC con un gol en el minuto 90+10, tras ir perdiendo 0-2, y quedó tercero a una jornada del cierre de la fase regular: el partido número 857 de su carrera, según su propia cuenta.

El mensaje del técnico recibió de inmediato cientos de reacciones y felicitaciones de hinchas del América, del Deportivo Cali y del Cortuluá, los clubes donde más huella dejó. «Gracias Jaime, vino al Cali cuando nadie se atrevía», «gracias por lo hecho en Cortuluá» y «un gran ejemplo en esta profesión», fueron algunos de los comentarios.

A sus 59 años, y con más de dos décadas y media de carrera, De la Pava dejó claro que el retiro no está en sus planes: el viento, dijo, sigue soplando.

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