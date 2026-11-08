Águilas Doradas denunció ante la FCF el arbitraje y critica a la Comisión Arbitral tras caer con Once Caldas

Resumen: Águilas Doradas presentó una denuncia y protesta ante el Comité Ejecutivo de la FCF por la designación arbitral y criticó a la Comisión Arbitral tras perder 1-0 con Once Caldas en Palogrande, con gol de Dayro Moreno en el 90+4. El técnico Flavio Robatto dijo que el árbitro Jhon Ospina se equivocó mucho. El club quedó noveno con 25 puntos a una fecha del cierre.

Águilas Doradas elevó una queja formal contra el arbitraje colombiano tras caer 1-0 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. El club de Rionegro aseguró en un comunicado oficial que, antes del partido, ya había presentado una denuncia y manifestado su protesta ante el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por la designación arbitral.

El pronunciamiento se conoció la noche del sábado 7 de noviembre, poco después de que terminara el compromiso, que se definió en los minutos finales con un tiro libre de Dayro Moreno.

Lo que dice el comunicado de Águilas Doradas

En el texto, firmado por el Departamento de Comunicaciones del club y fechado en Rionegro, Antioquia, el 7 de noviembre de 2026, la institución explicó que su inconformidad no nació durante el juego. Según el comunicado, «antes del compromiso ante Once Caldas, presentó una denuncia y manifestó formalmente su protesta ante el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, debido a los indicios que generaban preocupación frente a la designación arbitral».

El club agregó que «lo sucedido al final del encuentro reafirma las inquietudes expresadas previamente por nuestra institución». Con esa frase hizo referencia a lo que ocurrió en los últimos minutos, cuando se sancionó la falta que terminó en el gol del conjunto local.

El comunicado también apuntó contra la Comisión Arbitral. Águilas Doradas sostuvo que la situación «hace parte del desmadre que atraviesa el arbitraje nacional y evidencia las falencias de liderazgo de una Comisión Arbitral que necesita un presidente que honre su cargo». Y cerró con un llamado: «El arbitraje debe ser óptimo, idóneo e imparcial. El respeto por la competencia debe estar por encima de cualquier interés».

El partido en Palogrande

Once Caldas y Águilas Doradas llegaban a Manizales como rivales directos en la lucha por un cupo a los cuadrangulares. Por eso, quien ganara daba un paso importante en la tabla. El juego estuvo parejo y parecía destinado a terminar sin goles, hasta que Dayro Moreno cobró un tiro libre que terminó en el fondo de la red, en el minuto 90+4, y le dio los tres puntos al equipo de Manizales.

La derrota pesa para los antioqueños. Con 25 puntos y una diferencia de gol de +1, el equipo de Flavio Robatto quedó en la novena posición, a falta de una sola jornada para el cierre del todos contra todos. Once Caldas, con 27 unidades y diferencia de +4, pasó al octavo puesto, dentro de los ocho que clasifican.

El partido fue dirigido por el árbitro Jhon Ospina, quien estuvo acompañado por los asistentes Alexander Guzmán y Arbis Acosta, y por Jeferson Ruiz, Nicolás Rodríguez e Iván Ballesta en el resto del equipo arbitral.

Las palabras de Flavio Robatto

El técnico de Águilas Doradas habló en rueda de prensa y su mensaje fue en la misma línea del comunicado. Sobre el desarrollo del juego, explicó que en el segundo tiempo su equipo tuvo un bache: «No supimos hacer lo que nos gusta, que es salir jugando y encontrar las oportunidades». Luego, dijo, el equipo se reencontró y tuvo opciones de gol, pero no las concretó, igual que el rival.

Sobre el arbitraje fue más directo: «Imagino que es incómodo que Águilas Doradas esté peleando contra equipos grandes. Es una opinión, respetuosa y personal, pero el árbitro se equivocó mucho. Ya nos había tocado eso. Lamentablemente, no hemos tenido suerte con los árbitros que nos han designado». Y añadió: «Evidentemente, no se tuvo suerte con el arbitraje. Igual, seguimos con vida».

Robatto también negó que su equipo se hubiera conformado con el empate. Aseguró que los cambios que hizo fueron ofensivos, que no modificó el esquema para defender y que el gol rival los sorprendió porque llegó al final, cuando quedaba poco tiempo para reaccionar. Dijo estar conforme y tranquilo con el grupo.

Qué sigue para Águilas Doradas

El reclamo llega en plena definición de los cupos a las fases finales del torneo. Águilas Doradas todavía tiene opciones de clasificar, pero depende de lo que ocurra en la última fecha de la fase regular y de los resultados de sus rivales directos en la tabla.

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