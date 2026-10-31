Resumen: Un accidente de tránsito en la vía que comunica a Soacha con Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, dejó ocho personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad. El choque se registró la mañana de este sábado 31 de octubre, antes del caserío de Pradilla, cuando un vehículo particular invadió el carril de un bus intermunicipal y chocaron de frente, como muestra un video que circula en redes. Los lesionados fueron trasladados al Hospital de San Antonio del Tequendama y ninguno presentaría heridas de gravedad, según reportes preliminares. Las autoridades investigan las causas; en redes circula la versión de un posible microsueño del conductor, aún sin confirmación oficial.

Video: ocho lesionados, tres de ellos menores, en choque entre bus y carro en la vía a Mesitas del Colegio

Un fuerte accidente en la vía a Mesitas del Colegio dejó la mañana de este sábado 31 de octubre un balance de ocho personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad. El siniestro se registró en el sector previo al caserío de Pradilla, en el corredor que comunica a Soacha con Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, y quedó grabado en un video que circula en redes sociales.

Foto: Captura de video.

De acuerdo con la información preliminar entregada por los organismos de socorro, el choque se habría presentado cuando un vehículo particular invadió el carril por el que transitaba un bus de servicio intermunicipal, lo que provocó una colisión frontal entre los dos automotores.

Las imágenes que circulan en redes muestran los momentos previos al impacto: el automóvil gris se desplaza de manera progresiva hacia el carril contrario, sin que se observe una maniobra evidente para corregir su trayectoria, hasta estrellarse de frente contra el bus. Segundos después se ve la magnitud del golpe, con los dos vehículos atravesados en la carretera.

Ocho lesionados, tres de ellos menores de edad

El balance entregado por el Cuerpo de Bomberos confirma ocho personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad. Los afectados fueron trasladados en ambulancias del ICCU y de los Bomberos de San Antonio al Hospital de San Antonio del Tequendama, donde reciben atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, ninguno de los lesionados presentaría heridas de gravedad.

El accidente en la vía a Mesitas del Colegio generó restricciones en la movilidad de este corredor vial durante la mañana, mientras los organismos de emergencia atendían a los heridos y adelantaban el retiro de los vehículos involucrados. El paso vehicular permaneció limitado en ambos sentidos durante las labores.

¿Qué provocó el accidente?

Con la publicación del video, en redes sociales comenzó a circular la versión de que el conductor del vehículo particular habría sufrido un microsueño segundos antes del choque, pues el carro se desvía de su trayectoria de forma sostenida y sin corrección aparente. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado las causas del siniestro: cualquier conclusión deberá esperar el resultado de las investigaciones, que incluirán las versiones de los involucrados y el análisis técnico de lo ocurrido.

La grabación se ha convertido en una pieza clave para entender la dinámica de la colisión, pero por sí sola no permite establecer si hubo somnolencia, una distracción, una falla mecánica o alguna otra circunstancia que haya llevado al conductor a invadir el carril contrario.

Los microsueños, según las advertencias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, son episodios muy breves en los que una persona pierde temporalmente la atención y la consciencia de lo que ocurre a su alrededor; pueden durar entre dos y cuatro segundos, tiempo suficiente para recorrer decenas de metros sin control efectivo del vehículo. La entidad recomienda descansar adecuadamente antes de emprender viajes largos, hacer pausas durante el trayecto y detenerse en un lugar seguro ante señales como cabeceos, bostezos frecuentes o dificultad para mantener los ojos abiertos.

Un corredor muy transitado los fines de semana

La vía que comunica a Soacha con Mesitas del Colegio es uno de los corredores más transitados los fines de semana por quienes salen del sur de Bogotá y de Soacha hacia la región del Tequendama, especialmente hacia destinos de recreo y descanso. El accidente en la vía a Mesitas del Colegio se registró en plena mañana de sábado, cuando el flujo de vehículos particulares, buses intermunicipales y camiones es alto.

Las autoridades de tránsito de Cundinamarca adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro y la situación de los vehículos involucrados. Por ahora, el llamado es a la precaución de los conductores que se movilizan por este corredor, en el que las curvas y el tráfico pesado exigen reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad.

Los lesionados continúan bajo observación médica en el Hospital de San Antonio del Tequendama y se espera que en las próximas horas se conozca un reporte actualizado sobre su estado de salud, así como los resultados de la inspección técnica a los dos vehículos.

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