¡Susto en Sabaneta! Carro perdió el control en el sector Alcázares y casi cae a una quebrada

Resumen: La noche del viernes 30 de octubre un carro perdió el control en el sector Alcázares de Sabaneta y estuvo a punto de caer a una quebrada. Según el reporte preliminar, el vehículo, de color oscuro, quedó contra la baranda de protección de la vía. No se conocen las circunstancias del accidente ni hay información confirmada sobre personas lesionadas. El hecho quedó registrado en video.