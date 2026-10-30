¡Susto en Sabaneta! Carro perdió el control en el sector Alcázares y casi cae a una quebrada

Resumen: La noche del viernes 30 de octubre un carro perdió el control en el sector Alcázares de Sabaneta y estuvo a punto de caer a una quebrada. Según el reporte preliminar, el vehículo, de color oscuro, quedó contra la baranda de protección de la vía. No se conocen las circunstancias del accidente ni hay información confirmada sobre personas lesionadas. El hecho quedó registrado en video.
La noche de este viernes 30 de octubre se registró un accidente de tránsito en el sector Alcázares, en Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá.
Según el reporte preliminar, un carro perdió el control y estuvo a punto de caer a una quebrada del sector. En las imágenes del momento se observa que el carro, de color oscuro, quedó contra la baranda de protección de la vía, mientras varias personas se acercaban al lugar.
Por ahora no se conocen las circunstancias que provocaron el accidente ni se tiene información confirmada sobre personas lesionadas.
Lea también: Inmovilizaron el carro que atropelló y mató a un ciclista en Medellín: mujer vinculada al caso
También te puede interesar: ¡Se fue al vacío! Taxi cayó a una quebrada en La Doctora, Sabaneta
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios