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¡Susto en Sabaneta! Carro perdió el control en el sector Alcázares y casi cae a una quebrada

Un carro perdió el control la noche de este viernes en el barrio Los Alcázares, de Sabaneta (Antioquia), y casi cae a una quebrada. El hecho quedó en video.

Publicado por: SoloDuque

¡Susto en Sabaneta! Carro perdió el control en el sector Alcázares y casi cae a una quebrada

Resumen: La noche del viernes 30 de octubre un carro perdió el control en el sector Alcázares de Sabaneta y estuvo a punto de caer a una quebrada. Según el reporte preliminar, el vehículo, de color oscuro, quedó contra la baranda de protección de la vía. No se conocen las circunstancias del accidente ni hay información confirmada sobre personas lesionadas. El hecho quedó registrado en video.

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La noche de este viernes 30 de octubre se registró un accidente de tránsito en el sector Alcázares, en Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá.

Según el reporte preliminar, un carro perdió el control y estuvo a punto de caer a una quebrada del sector. En las imágenes del momento se observa que el carro, de color oscuro, quedó contra la baranda de protección de la vía, mientras varias personas se acercaban al lugar.

Por ahora no se conocen las circunstancias que provocaron el accidente ni se tiene información confirmada sobre personas lesionadas.

Carro accidentado en el sector Alcázares de Sabaneta
Foto cortesía.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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