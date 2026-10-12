Resumen: Un carro bomba explotó este lunes festivo, 12 de octubre, en el peaje El Bordo, en La Sierra, Cauca, dejando tres civiles heridos y daños en la infraestructura. El atentado obligó a cerrar la vía Panamericana mientras el Ejército, la Policía y personal especializado adelantan verificaciones para descartar otros explosivos. Las autoridades atribuyeron preliminarmente el ataque a la estructura Carlos Patiño y aún no han anunciado cuándo se restablecerá el tránsito. Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó lo ocurrido y aseguró que los responsables deberán responder ante la justicia.

¡Atentado en la Panamericana! Explosión en el peaje El Bordo dejó tres civiles heridos y obligó a cerrar la vía

Un carro bomba explotó durante la mañana de este lunes festivo, 12 de octubre, en el peaje El Bordo, ubicado en el sector La Depresión, en el municipio de La Sierra, Cauca. La detonación causó daños en las instalaciones y obligó a cerrar la vía Panamericana mientras las autoridades adelantan las labores de inspección y seguridad.

De acuerdo con el reporte del Ejército Nacional, tres civiles resultaron heridos. La institución no entregó detalles sobre la identidad de las personas afectadas ni sobre la gravedad de sus lesiones.

La emergencia generó preocupación entre los habitantes y viajeros que se encontraban en este corredor vial del suroccidente colombiano. Por ahora, la circulación permanece suspendida en el tramo afectado, mientras se verifica si existen otros elementos explosivos que puedan representar un peligro.

🚨🇨🇴 ¡ATENTADO TERRORISTA EN LA VÍA PANAMERICANA!

💥 Delincuentes detonaron explosivos en el peaje de El Mango, en la vía entre Popayán y Pasto, Cauca, durante la mañana de este lunes 12 de octubre.

🚨 Las autoridades mantienen máxima alerta ante estos hechos ocurridos en el corregimiento de Piedra.

🇨🇴 ¡La violencia vuelve a golpear al suroccidente colombiano! — WILMER Pacheco Trujillo (@JoseWilmerPache) October 12, 2026

Tres civiles resultaron heridos tras la explosión

En videos difundidos después de la detonación se observa a una mujer herida que se aleja del lugar con ayuda de otras personas. Las imágenes también muestran parte de los daños ocasionados en la infraestructura del peaje.

Mucha atención, un carro bomba explotó en la vía Panamericana al sur del Cauca destruyendo el peaje de El Mango, en el municipio de Patía, el atentado se presentó a las 5:40 am, en estos momentos no hay paso en la vía. https://t.co/VZZMar7rBP — Mi Carro🦜 y yo 😎 (@Mi_carro_Yyo) October 12, 2026

Unidades de la Brigada 29 del Ejército Nacional llegaron al sitio para atender la situación y apoyar las labores de seguridad. Según la institución, los soldados que se encontraban en el área no resultaron afectados por la explosión.

Las autoridades continúan con las inspecciones en coordinación con la Policía Nacional y personal especializado. También cuentan con apoyo de capacidades aéreas para revisar el sector y establecer si hay riesgos adicionales.

Ejército atribuyó preliminarmente el ataque a la estructura Carlos Patiño

En su reporte inicial, el Ejército señaló que el atentado habría sido cometido por integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) estructura Carlos Patiño. La institución describió lo ocurrido como “Una acción terrorista atribuida a integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño”.

Según la información oficial, para ejecutar el ataque se habría utilizado un vehículo improvisado con explosivos (VIED). Las circunstancias en las que fue llevado hasta el peaje y la responsabilidad de sus autores continúan bajo investigación, por lo que la atribución se mantiene como preliminar.

#ComunicaciónOficial | En el sector del peaje de El Bordo, municipio La Sierra, #Cauca, tropas de la #Brigada29 atienden una acción terrorista atribuida a integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño, quienes habrían empleado un vehículo acondicionado con explosivos (VIED). De manera preliminar, se reportan tres civiles heridos. Nuestros soldados no presentan afectaciones y mantienen el control del sector, mientras se adelantan verificaciones con apoyo de capacidades aéreas y personal especializado, en coordinación con la @PoliciaColombia. El @COL_EJERCITO rechaza este tipo de acciones, que ponen en grave riesgo a la población civil, y mantiene sus unidades desplegadas para fortalecer la seguridad en esta zona del departamento. #PatriaHonorLealtad — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) October 12, 2026

Los organismos de seguridad trabajan para descartar la presencia de otros artefactos y establecer las condiciones necesarias para permitir el ingreso de vehículos al corredor.

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Cierre de la vía Panamericana afecta la movilidad

La suspensión del tránsito busca proteger a los conductores y pasajeros mientras avanzan las verificaciones. El cierre afecta un corredor estratégico para la conexión y el transporte de mercancías y viajeros en el suroccidente del país.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado una hora para la reapertura. La decisión dependerá de los resultados de las inspecciones y de que se confirme que el paso es seguro.

Al menos seis civiles habrían resultado heridos tras un atentado terrorista contra el peaje El Mango, sobre la vía Panamericana, en el sur del Cauca, durante la madrugada de este 12 de octubre. Una mujer lucha por su vida en el hospital de Rosas y sería trasladada a Popayán. https://t.co/XZakotty7Y — ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) October 12, 2026

Se recomienda a quienes tengan previsto movilizarse por este sector atender las indicaciones de las autoridades y evitar acercarse al lugar de la explosión mientras continúan los procedimientos.

Presidente rechazó el atentado contra el peaje El Bordo

El presidente Abelardo de la Espriella condenó lo ocurrido y advirtió sobre las consecuencias de los ataques contra la infraestructura y las personas que dependen de ella para movilizarse.

“Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca”, expresó el mandatario.

También señaló que la acción perjudica a quienes transitan por la zona: “Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse”.

Finalmente, aseguró que los responsables serán perseguidos y deberán responder ante la justicia: “Los perseguiremos y responderán ante la justicia”.

Deploro el atentado terrorista contra el peaje El Bordo, en la vía Panamericana, municipio de La Sierra, departamento del Cauca. La explosión obligó a cerrar el paso mientras las autoridades aseguran la zona. Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse. Cada agresión de los narcoterroristas tendrá consecuencias. Los perseguiremos y responderán ante la justicia. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 12, 2026

Mientras continúan las labores en El Bordo, las autoridades buscan establecer las circunstancias del atentado y descartar nuevas amenazas antes de autorizar la reapertura de la vía Panamericana.