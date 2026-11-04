Resumen: Chapecoense perdió 2-1 ante Mirassol en la Arena Condá y se convirtió en el primer equipo matemáticamente descendido del Brasileirao 2026: jugará la Serie B en 2027, apenas un año después de ascender. El club, unido a Medellín y a Atlético Nacional desde la tragedia de LaMia de 2016, publicó un mensaje de aliento a su hinchada: «Volver a empezar, las veces que sea necesario».

«Vida longa à Chape»: Chapecoense descendió en Brasil a semanas de los 10 años de la tragedia de LaMia

La noche del martes 3 de noviembre fue una de las más duras en la historia reciente de la Chapecoense. El club brasileño, tan querido en Medellín desde la tragedia aérea de 2016, cayó 2-1 ante Mirassol en la Arena Condá y se convirtió en el primer equipo matemáticamente descendido del Brasileirao 2026: el próximo año jugará la Serie B.

El equipo catarinense empezó ganando con un gol de Kauan Faria en el primer tiempo y la Arena Condá soñó con estirar la pelea. Sin embargo, Mirassol empató antes del descanso con un penal polémico, señalado tras revisión del VAR, que convirtió el experimentado Reinaldo. Ya en el segundo tiempo llegó el golpe definitivo: un insólito autogol del arquero Anderson, que terminó de hundir al Verdão.

Una campaña para el olvido

Con la derrota, la Chape quedó en el último lugar de la tabla con solo 21 puntos en 33 partidos: cuatro victorias, nueve empates y 20 derrotas. Es, además, el peor ataque del campeonato, con 33 goles a favor, y la peor defensa, con 68 en contra.

Aunque al equipo le quedan cinco partidos -las cuatro últimas fechas del torneo y un juego aplazado ante Vasco da Gama, que se disputará el 14 de noviembre en la Arena Condá-, su techo máximo es de 36 puntos, una cifra insuficiente para alcanzar a los equipos que hoy marcan la salvación. Por eso, con varias jornadas todavía por jugarse, el descenso ya es un hecho matemático.

Se trata del tercer descenso de la Chapecoense en la era de los puntos corridos de la Serie A de Brasil: cayó en 2019 como 19.º clasificado, en 2021 como último de la tabla y ahora en 2026, apenas un año después de haber celebrado el ascenso.

«Volver a empezar, las veces que sea necesario»

Tras confirmarse la caída, el club publicó en su cuenta oficial de Instagram un sentido mensaje dirigido a su hinchada, titulado con una sola palabra que lo dice todo: «Recomeçar. Quantas vezes forem necessárias», es decir, «volver a empezar, las veces que sea necesario».

En el texto, la dirigencia reconoció «la frustración de una temporada que no estuvo a la altura de las expectativas», aunque aseguró que «nunca faltaron trabajo, dedicación y deseo de vencer». El club pidió humildad para reconocer los errores, coraje para volver a empezar y determinación para seguir adelante, y cerró con la frase que hoy repiten sus hinchas: «¡Vida longa à Chape!».

El lazo eterno con Medellín y Atlético Nacional

La noticia del descenso llega en un momento especialmente sensible para el club y para miles de paisas. El próximo 28 de noviembre se cumplirán 10 años de la tragedia del vuelo 2933 de LaMia, que se estrelló en territorio antioqueño cuando transportaba al equipo a Medellín para disputar la ida de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional. En la catástrofe murieron 71 de las 77 personas que iban a bordo, entre ellas 19 futbolistas del club.

En medio de aquel dolor, Atlético Nacional pidió a la Conmebol que el título de la Sudamericana quedara en manos de la Chapecoense, un gesto que la confederación hizo realidad días después y que unió para siempre a las dos instituciones y a las dos aficiones. Desde entonces, cada capítulo de la Chape, sus glorias y también sus caídas, se vive con especial cariño en Medellín.

A la Chapecoense le resta ahora cumplir el calendario del Brasileirao y preparar desde ya el 2027, cuando jugará la Serie B con un solo objetivo, el mismo que le grita su gente en las gradas: volver a empezar, las veces que sea necesario.

Lea también: «No me doy por vencido, me doy por agradecido»: David Ospina le dijo adiós al fútbol

También te puede interesar: ¡Agéndese! Nacional visita a Once Caldas: así se jugará la ida de las semifinales de Copa BetPlay

Foto destacada: Redes Sociales