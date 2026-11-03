Resumen: David Ospina anunció su retiro oficial del fútbol profesional la noche de este martes 3 de noviembre, con una carta de despedida publicada en sus redes sociales. El arquero antioqueño de 38 años confesó que la decisión se la impuso la lesión crónica en el codo derecho: "No me voy porque quiero, lo hago porque me toca". Debutó con Atlético Nacional en 2006, pasó por Niza, Arsenal, Napoli y Al Nassr, regresó al verde en 2024 para ganar Liga, Copa y Superliga, y cierra su carrera con 131 partidos en la Selección Colombia, la marca que comparte con James Rodríguez como los de más presencias en la Tricolor.

«No me doy por vencido, me doy por agradecido»: David Ospina le dijo adiós al fútbol

Minuto30.com .- La noche de este martes 3 de noviembre el fútbol colombiano recibió una noticia que duele: David Ospina anunció su retiro oficial del fútbol profesional. El arquero antioqueño, uno de los más grandes que ha dado este país, colgó los guantes con un sentido video en sus redes sociales, en el que leyó una carta de despedida llena de gratitud.

«Son unas palabras que le dedico al fútbol después de muchos días, palabras que no han sido fáciles, pero de mucha gratitud. He recordado el niño que fui, el que levantó la mano cuando no llegó el arquero, ¿quién quería ir al arco? Me puse los guantes», comenzó diciendo el portero de 38 años.

Y siguió, con el corazón en la mano: «Amo el olor de la grama, el suspiro de las tribunas al ahogar un grito de gol con mis manos, y el grito de gol de mi equipo, amo los latidos de mi corazón bajo los tres palos. Es difícil decir adiós, por eso quiero decir gracias«.

«Estas palabras son mi carta de despedida como futbolista profesional: no me doy por vencido, me doy por agradecido. Ha sido un hermoso viaje«, sentenció el histórico guardameta de la Selección Colombia.

Una lesión que no le dio tregua

El adiós no fue una decisión que Ospina hubiera querido tomar todavía. «No me voy porque quiero, lo hago porque me toca», confesó, en referencia a la lesión en el codo derecho que se volvió crónica y terminó definiendo su futuro.

Todo empezó en enero de 2023, cuando se fracturó el codo defendiendo al Al Nassr de Arabia Saudita. Esa fractura lo tuvo 321 días por fuera de las canchas y, aunque logró regresar al más alto nivel, la molestia nunca dejó de perseguirlo.

Tras su segundo ciclo en Atlético Nacional, el arquero firmó en julio pasado con el Atlante de México, pero una recaída en el codo no le permitió debutar ni un solo minuto con los Potros y el vínculo terminó de común acuerdo apenas unas semanas después. Desde entonces, su futuro era una incógnita que esta noche quedó resuelta con la carta más difícil de su vida.

Veinte años de una carrera histórica

Ospina debutó como profesional el 5 de febrero de 2006 con Atlético Nacional, el club de sus amores, y desde ahí construyó una trayectoria envidiable: Niza de Francia, Arsenal de Inglaterra, Napoli de Italia y Al Nassr de Arabia Saudita fueron sus casas en el exterior.

En junio de 2024 volvió al verde paisa para cumplir el sueño del regreso y lo hizo por la puerta grande, con tres títulos: Liga, Copa y Superliga BetPlay.

Con la Selección Colombia escribió su nombre en la historia grande: 131 partidos internacionales, cifra que lo tiene junto a James Rodríguez como el jugador con más presencias en la Tricolor. Defendió el arco en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 y este año hizo parte de la nómina del Mundial 2026, su despedida de la selección.

James y el fútbol le respondieron con amor

La despedida de Ospina sacudió de inmediato las redes sociales. Uno de los primeros en reaccionar fue James Rodríguez, su compañero de mil batallas y amigo de la vida: «Eres un grande, el número 1. Gracias por las alegrías y por tu carrera que ha sido ejemplar. Orgulloso de conocer ese gran ser humano; me siento un privilegiado de poderte decir hermano. Hemos luchado juntos, reído juntos, llorado juntos. Muchas batallas. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Te quiero», le escribió el capitán.

Edwin Cardona también se quebró: «Gracias, hijo, te amo mucho. Gracias a Dios por ponerte en mi vida», mientras que su esposa, Jesica Sterling, lo abrazó con un «Una carrera simplemente espectacular. Estoy muy orgullosa de ti, amor de mi vida».

En el mensaje que acompaña el video, Ospina dejó la frase que resume su despedida: «Al fútbol le digo ¡gracias! No me doy por vencido… ¡me doy por agradecido! ¡Ha sido un hermoso viaje! ¡Iré a donde me lleve la sonrisa!»

Este es el video del anuncio del retiro de David Ospina:

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