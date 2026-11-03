¡Agéndese! Nacional visita a Once Caldas: así se jugará la ida de las semifinales de Copa BetPlay

Resumen: La Dimayor confirmó la ida de las semifinales de Copa BetPlay para el martes 10 de noviembre: Internacional de Bogotá recibe al América a las 6:30 p. m. en Techo y Once Caldas a Nacional a las 8:30 p. m. en Palogrande. Los cuatro equipos buscarán ventaja en series de ida y vuelta.

La Copa BetPlay 2026 ya tiene fecha y horarios para el arranque de sus semifinales. La Dimayor anunció este martes 3 de noviembre la programación de los dos partidos de ida, una jornada que se disputará el martes 10 de noviembre y que tendrá acción en Bogotá y Manizales, dos sedes confirmadas por la organización. Atlético Nacional deberá comenzar su serie como visitante frente a Once Caldas, mientras Internacional de Bogotá recibirá al América de Cali.

El anuncio oficial permite a los aficionados organizarse para una noche que dejará encaminadas las dos llaves de las que saldrán los finalistas. La programación divulgada corresponde a los primeros encuentros de cada enfrentamiento: por eso, los resultados del 10 de noviembre no definirán por sí solos a los equipos que disputarán el título. Las semifinales se juegan a ida y vuelta.

Nacional abrirá su semifinal en Palogrande

El compromiso entre Once Caldas y Atlético Nacional quedó programado para las 8:30 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales. Será el segundo partido de la jornada y el primer capítulo de una llave que enfrenta al conjunto blanco con el representante antioqueño.

Para Nacional, la visita supondrá el regreso a la Copa después de ganar el clásico paisa de cuartos de final. El cuadro verdolaga venció 3-2 al Independiente Medellín y aseguró con ese resultado su presencia entre los cuatro mejores del campeonato. Ahora tendrá un rival distinto y una serie con dos compromisos, en lugar de una definición concentrada en una sola noche.

Once Caldas, por su parte, se ganó el lugar en esta ronda al derrotar 2-0 a Independiente Santa Fe. Ese triunfo completó el grupo de semifinalistas y dejó establecido el cruce con Nacional. El equipo de Manizales comenzará en su estadio y buscará aprovechar esa condición antes del encuentro de vuelta.

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Internacional de Bogotá y América abren la jornada

Antes del duelo de Palogrande, la atención estará puesta en el estadio Metropolitano de Techo. Allí, Internacional de Bogotá será local frente al América de Cali a las 6:30 de la tarde. Ambos partidos fueron fijados para el mismo martes, con dos horas de diferencia entre sus horarios de inicio.

El conjunto capitalino llegó a las semifinales después de imponerse 4-1 a Llaneros. América también consiguió una clasificación amplia: derrotó 4-0 a Barranquilla FC como visitante. Esos resultados explican cómo quedaron conformadas las dos parejas que siguen en carrera, aunque cada serie comenzará una historia diferente en la próxima fase.

La primera noche de semifinales tendrá así dos escenarios confirmados: Techo para el choque entre bogotanos y caleños, y Palogrande para el enfrentamiento entre Once Caldas y Nacional. Los cuatro clubes buscarán tomar ventaja, pero deberán completar sus respectivas llaves para conocer quiénes avanzan a la final.

Programación de las semifinales de ida

Internacional de Bogotá vs. América de Cali: martes 10 de noviembre, 6:30 p. m., estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

martes 10 de noviembre, 6:30 p. m., estadio Metropolitano de Techo, Bogotá. Once Caldas vs. Atlético Nacional: martes 10 de noviembre, 8:30 p. m., estadio Palogrande, Manizales.

Los horarios corresponden a la hora de Colombia. El comunicado de la Dimayor consultado anuncia exclusivamente la programación de la ida y no presenta en ese documento las fechas ni las horas de los partidos de vuelta. Tampoco detalla precios de boletería o condiciones de ingreso a los estadios, por lo que esos aspectos deberán consultarse en los canales oficiales de los clubes locales.

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Para seguir la jornada, la referencia oficial es esta programación de la Dimayor: primero se jugará en Bogotá y después en Manizales. En ambos casos, los visitantes tendrán su primer compromiso fuera de casa.

El camino hacia la final