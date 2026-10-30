Resumen: El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el presidente Abelardo De La Espriella sostendrían una reunión bilateral en Colombia el 21 de noviembre, con Cartagena como sede tentativa. La agenda incluye la negociación para eliminar los aranceles adicionales del 12,5 % que pesan sobre los productos colombianos, un acuerdo comercial recíproco que se firmaría en diciembre y la cooperación en seguridad, con los drones MQ-9 Reaper que Estados Unidos habría enviado para apoyar las operaciones contra el narcotráfico.

Vicepresidente de EE.UU. vendría a Colombia: la reunión con De La Espriella que busca tumbar aranceles

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el presidente Abelardo De La Espriella sostendrían una reunión bilateral en Colombia el próximo 21 de noviembre, una cita que pondría sobre la mesa los temas que más pesan hoy en la relación entre Bogotá y Washington.

Fuentes de alto gobierno le confirmaron a La FM que la cita tendría como sede tentativa la ciudad de Cartagena, aunque el lugar definitivo aún está por definirse. La agenda de la visita sería amplia: iría desde la economía y el comercio hasta la seguridad y la lucha conjunta contra el narcotráfico.

¿Cuándo y dónde sería la cumbre?

El encuentro entre el vicepresidente de EE.UU. y el jefe de Estado colombiano está previsto para el 21 de noviembre. De manera tentativa, la ciudad escogida sería Cartagena, en la costa Caribe, aunque la logística todavía se ajusta y la sede podría cambiar.

Se trataría de la reunión de más alto nivel entre los dos gobiernos desde la llegada de De La Espriella a la Presidencia, en un momento en que ambos países negocian temas clave para la economía y la seguridad de Colombia.

Vance asumió la Vicepresidencia de Estados Unidos en enero de 2025 y su eventual viaje sería una de las visitas de más alto nivel del Gobierno estadounidense a Colombia en lo que va del año.

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¿Qué aranceles pesan hoy sobre los productos colombianos?

El comercio sería uno de los platos fuertes de la conversación. Desde el 24 de julio, todos los productos colombianos pagan un arancel adicional del 12,5 % para entrar a Estados Unidos, bajo la sección 301. Además, el acero y el aluminio enfrentan los aranceles de la sección 232, que llegan hasta el 50 %.

El presidente De La Espriella ha señalado que Colombia tiene una balanza comercial deficitaria con ese país, con un déficit superior a 2.500 millones de dólares entre enero y agosto.

Por eso, durante una visita al Ministerio de Comercio, el jefe de Estado instruyó al ministro Mauricio Gómez Amín profundizar el diálogo con Washington y fijó la meta de la negociación: «Nuestra meta debe ser cero aranceles adicionales para los productos colombianos». El presidente espera resultados antes de Navidad. Esos aranceles serían uno de los puntos centrales que Colombia pondría sobre la mesa ante el vicepresidente de EE.UU. durante la reunión.

¿Cómo va la negociación del acuerdo comercial?

El ministro de Comercio, Industria y Turismo aseguró en la Casa de Nariño que la negociación avanza a buen ritmo. El funcionario estuvo en Washington con la embajadora María Consuelo Araújo, en una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Los negociadores de ambos países revisan el texto artículo por artículo. Se trata de un acuerdo comercial recíproco, con compromisos de lado y lado, que se sumaría al Tratado de Libre Comercio vigente entre las dos naciones desde 2012. La expectativa del Gobierno nacional es firmarlo en diciembre.

¿Qué papel juega la cooperación militar?

La reunión con el vicepresidente de EE.UU. también abordaría la cooperación en seguridad. En medio de la negociación, se conoció que Estados Unidos habría enviado a Colombia drones MQ-9 Reaper para apoyar las operaciones militares contra los grupos criminales, aunque no hay confirmación oficial sobre su llegada.

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Las aeronaves habrían llegado en contenedores en un avión del Ejército estadounidense, junto con dos helicópteros, y serían ensambladas por las tropas para los entrenamientos de Vanguardia del Sur en Tolemaida.

Las autoridades colombianas habían informado que el país acordó recibir tres de estos drones, diseñados para misiones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataques de precisión, con capacidad para permanecer durante horas sobre una misma zona.

Por sus sensores y su autonomía, los Reaper permiten vigilar durante periodos prolongados zonas de difícil acceso, como regiones selváticas y montañosas, y localizar movimientos de las estructuras del narcotráfico que operan en esos territorios. Todo esto mientras el país espera la visita del vicepresidente de EE.UU., prevista para noviembre.