Resumen: Los drones Reaper, aviones no tripulados de EE. UU. con ojo térmico y más de 27 horas de vuelo, habrían llegado a Colombia para operaciones contra el narcotráfico. Las autoridades no lo han confirmado oficialmente.

Reportan llegada de drones Reaper a Colombia: así son los equipos de EE. UU.

Los drones Reaper, aviones no tripulados de Estados Unidos capaces de vigilar y atacar desde el aire, ya habrían llegado a Colombia para reforzar las operaciones militares contra las organizaciones criminales y las redes del narcotráfico. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la información.

De acuerdo con La FM, que reveló la noticia el 30 de octubre, serían tres aeronaves; otro reporte señaló que por ahora habría llegado el primer dron. La cantidad exacta tampoco ha sido confirmada oficialmente.

Según el reporte, los equipos MQ-9A Reaper arribaron al país en contenedores, transportados en un avión del Ejército de Estados Unidos, y serían ensamblados por personal militar en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde se adelanta el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026.

En el cargamento también llegaron dos helicópteros estadounidenses que apoyarían las actividades de cooperación entre los dos países, de acuerdo con la misma información.

Allí, los uniformados colombianos recibirían entrenamiento para operar estas aeronaves y conocer a fondo sus capacidades, antes de que entren en acción en territorio nacional.

¿Para qué van a usar los drones Reaper en Colombia?

Los drones Reaper fueron diseñados para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, aunque también tienen capacidad de ataque. En el caso colombiano, su función inicial sería apoyar las operaciones contra las organizaciones armadas ilegales y las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Con sus sensores, estas aeronaves permiten hacer seguimiento a los corredores utilizados para el transporte de cocaína, identificar desplazamientos de integrantes de grupos armados y recopilar información sobre las zonas donde operan las estructuras criminales.

Esa información sirve para planear operaciones militares y para identificar objetivos antes del despliegue de tropas en tierra. De confirmarse su llegada, está previsto que los drones se incorporen a operaciones en diferentes regiones del país una vez termine el proceso de capacitación en Tolemaida.

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¿Qué pueden hacer estos aviones no tripulados?

Los MQ-9A Reaper, fabricados por la compañía estadounidense General Atomics Aeronautical Systems, pueden superar las 27 horas de vuelo continuo, alcanzar velocidades cercanas a los 444 kilómetros por hora y operar a alturas de hasta 15.240 metros.

Cada aeronave mide cerca de 11 metros de longitud y tiene una envergadura de aproximadamente 20 metros. Incorporan cámaras electroópticas, sensores infrarrojos y radares que permiten identificar movimientos en tierra y transmitir la información a estaciones de control.

Los Reaper también pueden transportar misiles y bombas guiadas, aunque no se han divulgado detalles sobre la configuración que tendrían los equipos destinados a Colombia. Su valor puede llegar a los 50 millones de dólares por unidad.

Estados Unidos ha usado este tipo de aeronave en varios escenarios de conflicto. Uno de los más recordados es la operación de 2020 en la que murió el general iraní Qassim Suleimani en Bagdad.

¿Desde cuándo se negociaba la llegada de los drones Reaper?

El acuerdo empezó a tomar forma en agosto de 2026, después de la visita del ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, a Estados Unidos. En ese momento se anunció que Washington prestaría tres aeronaves a Colombia, mientras el país estudiaba la posibilidad de comprar una cuarta con recursos propios.

El proceso avanzó durante octubre. El pasado 28 de octubre se conoció que los documentos requeridos para autorizar el ingreso de las aeronaves ya estaban firmados y que los trámites administrativos iban adelantados.

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Dos días después se conoció el reporte sobre la llegada de los drones Reaper a suelo colombiano. La información se da en el marco del nuevo enfoque de seguridad del Gobierno nacional, que ha priorizado las operaciones militares contra los grupos armados y las estructuras vinculadas al narcotráfico.

De confirmarse oficialmente, con estas aeronaves las Fuerzas Militares sumarían una herramienta tecnológica que ya probó su capacidad en escenarios de conflicto internacional y que apuntaría contra las estructuras criminales que operan en el país.