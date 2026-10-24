¡No se da por vencido! Flamengo explicó su reclamo contra Estudiantes por la alineación de Marcos Rojo

Resumen: El Flamengo publicó una nota oficial en la que explica por qué reclamó ante la Conmebol la alineación de Marcos Rojo con Estudiantes en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores: según el club, la inscripción fue rechazada dos veces y el TAS solo lo habilitó provisionalmente. El brasileño pidió que el caso se defina antes de la final y se aferra a un precedente de 2018 que podría darle el pasaje por 3-0.

El Flamengo no se resigna a quedarse por fuera de la final de la Copa Libertadores. Este sábado, el club brasileño publicó una extensa nota oficial en la que explicó, paso por paso, por qué presentó un reclamo formal ante la Conmebol contra Estudiantes de La Plata por la alineación del defensor argentino Marcos Rojo en la semifinal de vuelta, y aclaró que no fue él quien inició el proceso.

El equipo ‘rubro-negro’ cayó eliminado esta semana en el Maracaná: tras dos empates 0-0, el ‘Pincha’ se impuso 3-2 en la tanda de penales y se quedó con el pasaje a la final, donde lo espera Palmeiras. Sin embargo, la serie sigue dando de qué hablar porque Rojo, flamante refuerzo de Estudiantes, jugó la vuelta pese a que la Conmebol había rechazado su inscripción.

Según la nota del Flamengo, el 9 de octubre Estudiantes solicitó a la Conmebol incluir al jugador en su lista para la semifinal, en reemplazo de un futbolista lesionado. El problema, señala el club, es que el período de inscripciones en Argentina estaba cerrado desde el 2 de septiembre y Rojo había disputado partidos oficiales con Racing hasta el 27 de septiembre.

La Conmebol analizó el pedido y consultó a la FIFA, que aclaró que sus normas sobre períodos de inscripción son de aplicación obligatoria también en las transferencias nacionales y no admiten excepciones más allá de las previstas en su reglamento. Con esa base, el ente sudamericano rechazó la sustitución el 14 de octubre y mantuvo la negativa el 15, es decir, antes del partido de vuelta de la semifinal. «El Flamengo no participó en ninguna de esas etapas», subrayó el club carioca.

Inconforme, Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) e incluyó al Flamengo, su rival en la semifinal, como parte del proceso. El 21 de octubre, el TAS autorizó provisionalmente la participación de Rojo, pero negó la solicitud del club argentino de apartar las consecuencias deportivas y disciplinarias que puedan derivarse de la decisión final. «Los riesgos de esa elección quedaron a cargo del club argentino y del jugador», apuntó la nota.

El Flamengo contó además que, antes del partido, informó al TAS, en una manifestación también comunicada a Estudiantes, que si el defensor era alineado presentaría la reclamación prevista en el reglamento. Rojo fue titular en el Maracaná y estuvo en cancha hasta los 30 minutos del segundo tiempo. Cumplido el encuentro, el club brasileño radicó el reclamo dentro del plazo, en los términos del artículo 24.1.b del Código Disciplinario de la Conmebol, y pidió que el caso se decida antes de la final de la competición.

¿Y qué busca el Flamengo? El Código Disciplinario establece en su artículo 19 que, en caso de alineación indebida de un jugador, el equipo responsable «será considerado perdedor de ese encuentro por 3-0». De prosperar el reclamo, la eliminatoria podría dar un vuelco de escritorio y los brasileños aspirarían al cupo en la final. El club se aferra a un precedente de 2018, cuando la Conmebol convirtió un 0-0 de Santos contra Independiente en una derrota 3-0 por la alineación irregular del uruguayo Carlos Sánchez, sanción que terminó con la eliminación del equipo paulista del torneo.

Rojo llegó a Estudiantes desde Racing en una negociación apurada por las bajas en defensa del ‘Pincha’, que pagó cerca de 500 mil dólares por su pase y asumió bonos adicionales si el equipo avanzaba a la final o salía campeón. El zaguero terminó debutando en la instancia decisiva de la Copa pese a que, según la lectura de la Conmebol, no había sido inscrito dentro del período reglamentario.

Estudiantes defiende lo contrario. En un comunicado del 15 de octubre, el club platense aseguró que el registro del jugador se realizó «en un todo de acuerdo con la normativa vigente» y cuestionó que la Conmebol haya emitido dictámenes favorables en casos recientes planteados en idénticas condiciones, por lo que consideró que en su caso debió aplicarse el mismo criterio.

«No se trata de buscar un resultado fuera del campo. Se trata de garantizar que las reglas de una competición internacional valgan igualmente para todos los clubes, de todos los países», cerró el Flamengo, que reiteró su «profundo respeto» por el TAS, la Conmebol y el propio Estudiantes, y aseguró que esperará «con serenidad» la decisión final. Mientras tanto, el ‘Pincha’ sigue alistándose para la final contra Palmeiras, con la incertidumbre de un escritorio que todavía puede cambiarlo todo.

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