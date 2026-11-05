Resumen: EPM reportó el ahorro de agua del 4 de noviembre de 2026: Piedras Blancas alcanzó 48 litros por hogar al día, La Fe 24 y Riogrande II 33. Los tres sistemas siguen por debajo de sus metas. La empresa pidió mantener los hábitos de ahorro, aunque esta semana no prevé interrupciones programadas asociadas al fenómeno de El Niño.

El ahorro de agua no llega a la meta: a los hogares del Valle de Aburrá todavía les falta

El ahorro de agua en el Valle de Aburrá todavía no alcanza las metas que EPM fijó para los hogares abastecidos por los embalses Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II. El balance del 4 de noviembre de 2026 muestra avances, pero también una tarea pendiente: en los tres sistemas aún faltan litros por ahorrar cada día.

La empresa reiteró que es necesario mantener y reforzar los hábitos de uso responsable del recurso para afrontar los días más retadores del fenómeno de El Niño. El llamado sigue vigente aunque, según el boletín, esta semana no están previstas interrupciones programadas del acueducto asociadas a ese fenómeno.

La precisión importa: el anuncio se refiere a las suspensiones relacionadas con El Niño, no a todas las posibles interrupciones del servicio por otras causas. Por eso, no equivale a decir que no habrá trabajos de mantenimiento en las redes o tanques del acueducto.

Ahorro de agua: así quedaron las cuentas por embalse

En Piedras Blancas, el ahorro promedio llegó a 48 litros por hogar al día, frente a una meta de 92 litros. Con ese resultado se alcanzó el 52,2 % del objetivo, mientras que la diferencia pendiente es de 44 litros por hogar.

Este embalse abastece las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria, en Medellín. La invitación a las familias de estos sectores es a sostener el esfuerzo y revisar en qué momentos de la rutina pueden evitar el desperdicio.

Lea también: EPM anuncia corte de agua para la noche de este sábado en Guayabal, Belén e Itagüí

El resultado de La Fe fue de 24 litros ahorrados por hogar al día. La meta en este sistema es de 70 litros, de manera que el cumplimiento se ubicó en 34,3 % y aún faltan 46 litros por hogar para llegar al objetivo.

La cobertura de este embalse incluye La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín. De los tres balances reportados, La Fe presenta el menor porcentaje de cumplimiento de la meta diaria.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Por su parte, Riogrande II registró un promedio de 33 litros ahorrados por hogar al día, frente a una meta de 70 litros. El resultado representa el 47,1 % del objetivo y deja una diferencia de 37 litros por hogar.

Este sistema abastece a Bello, Copacabana y Girardota, así como las zonas occidental y noroccidental de Medellín. Los datos permiten identificar cuánto falta en cada sistema, sin confundir el volumen ahorrado con el consumo total de una vivienda.

Sin bajar la guardia en la casa

El mensaje de EPM es que la continuidad del servicio también necesita del esfuerzo colectivo. Que no se anuncien cortes asociados a El Niño durante esta semana no es una razón para abandonar el ahorro de agua ni volver a dejar las llaves abiertas sin necesidad.

En sus recomendaciones para el hogar, EPM propone revisar fugas y goteos, reducir el tiempo en la ducha y cerrar el agua mientras se aplica el jabón. También aconseja estar atentos a los sanitarios que siguen dejando correr agua cuando ya no se están utilizando.

Lea también: Abiertas las matrículas 2027 en Medellín: asegure el cupo de sus hijos en un colegio oficial

En la cocina, una opción es planear la descongelación de los alimentos para no tener que ponerlos bajo el chorro de la llave. Para lavar vegetales se puede usar un recipiente con la cantidad necesaria de agua, en lugar de mantener el grifo abierto.

Son cambios cotidianos que ayudan a evitar desperdicios. El balance del 4 de noviembre deja el reto planteado para los hogares del Valle de Aburrá: mantener el ahorro y cerrar la brecha que aún separa a los tres embalses de sus metas.