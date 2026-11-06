Resumen: EPM entregó el balance del ahorro de agua del jueves 5 de noviembre de 2026: Piedras Blancas llegó a 56 litros ahorrados por hogar al día (meta 92) y La Fe y Riogrande II a 44 (meta 70). Los tres sistemas mejoraron frente al día anterior, pero siguen por debajo de las metas. La empresa agradeció el esfuerzo de la comunidad y pidió reforzar los hábitos de ahorro ante el fenómeno de El Niño. Las interrupciones programadas siguen suspendidas hasta el 8 de noviembre y el lunes 9 habrá un nuevo balance.

Cada litro cuenta: subió el ahorro de agua en el Valle de Aburrá, pero todavía falta

El ahorro de agua en el Valle de Aburrá registró una mejora en el balance del jueves 5 de noviembre de 2026, según el reporte entregado por EPM. Los tres sistemas que abastecen al área metropolitana subieron sus cifras, aunque todavía ninguno alcanza la meta diaria.

La empresa agradeció el esfuerzo de la comunidad e invitó a mantener y reforzar las medidas, con un mensaje claro: cada litro cuenta. Acciones cotidianas como reducir el tiempo de la ducha, cerrar la llave mientras no se utiliza o reutilizar el agua permiten sumar los litros necesarios para acercarse a las metas y cuidar las reservas de los embalses en los días más exigentes del fenómeno de El Niño.

Así quedó el ahorro de agua en cada embalse

En Piedras Blancas, el ahorro promedio llegó a 56 litros por hogar al día, frente a una meta de 92 litros. Con ese resultado, el sistema alcanzó el 60,9 % del objetivo y aún faltan 36 litros por hogar.

Este embalse abastece las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria, en Medellín.

En La Fe, el ahorro fue de 44 litros por hogar al día, frente a una meta de 70 litros. El cumplimiento llegó al 62,9 % de la meta y faltan 26 litros por hogar.

Este sistema suministra agua a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín.

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Por su parte, Riogrande II también registró 44 litros de ahorro por hogar al día, frente a una meta de 70 litros. Cumple el 62,9 % del objetivo y faltan 26 litros por hogar.

Este embalse abastece a Bello, Copacabana y Girardota, así como a las zonas occidental y noroccidental de Medellín.

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Las tres cifras muestran avances frente al balance anterior, del 4 de noviembre, cuando Piedras Blancas registró 48 litros, La Fe 24 y Riogrande II 33. En el caso de La Fe, el ahorro de agua casi se duplicó en un día.

Cortesía EPM

¿Cómo ahorrar agua en la casa?

EPM recuerda que pequeñas acciones cotidianas marcan la diferencia. Una ducha de 10 minutos puede gastar cerca de 130 litros, mientras que una de tres minutos usa entre 35 y 40 litros. Cerrar la llave mientras se enjabonan los platos, usar un vaso al cepillarse los dientes y reutilizar el agua cuando sea posible también suman.

La empresa advierte que una manguera usada libremente puede consumir alrededor de 200 litros en 10 minutos, por lo que recomienda evitar su uso para lavar vehículos o fachadas. También sugiere revisar tanques, válvulas, sanitarios y llaves para detectar fugas que pueden convertirse en un desperdicio permanente.

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Por ahora, las interrupciones programadas del servicio asociadas al fenómeno de El Niño siguen suspendidas entre el 2 y el 8 de noviembre. EPM anunció que el lunes 9 de noviembre entregará un nuevo balance para definir si las medidas se mantienen o se ajustan para la semana siguiente.

«Insistimos en que este ahorro hay que mejorarlo, hay que incrementar el ahorro porque las épocas más complejas del fenómeno del Niño todavía están por venir», señaló el gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, Santiago Wilches.

Según la empresa, los meses que requerirán mayor atención serán enero, febrero y marzo, cuando El Niño podría mostrar su mayor intensidad. Por eso la campaña «Juntos somos más fuertes que el fenómeno de El Niño» busca que hogares, empresas e instituciones adopten hábitos responsables desde ahora.

El llamado de la empresa es no bajar la guardia: las lluvias aisladas de los últimos días no representan una recuperación inmediata de los embalses y el compromiso de cada hogar sigue siendo clave para acercarse a las metas de ahorro de agua.