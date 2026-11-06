¿Tiene vacunas pendientes? Medellín se mueve con dos jornadas de vacunación gratuitas

Resumen: Medellín tendrá una Vacunatón el 6 de noviembre hasta las 7:00 p. m., especialmente contra la influenza, y una jornada el 7 de noviembre con 65 puntos habilitados. La Alcaldía invita a revisar el carné y completar las dosis pendientes, especialmente en niños de cinco y nueve años. Se promoverá la actualización del PAI y la vacunación contra el VPH, de forma gratuita.

La vacunación tendrá dos jornadas especiales en Medellín para que las familias revisen sus carnés y se pongan al día con las dosis pendientes. La Alcaldía de Medellín convocó a la ciudadanía a aprovechar estas actividades gratuitas, con un llamado especial a padres, madres y cuidadores de niños de cinco y nueve años.

La programación contempla una Vacunatón el 6 de noviembre, hasta las 7:00 p. m., enfocada especialmente en la protección contra la influenza. A esta actividad se suma una jornada de inmunización el 7 de noviembre, con 65 puntos habilitados en la ciudad.

En ambas fechas se promoverá la actualización de los esquemas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), además de la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), una herramienta para prevenir diferentes tipos de cáncer.

Foto: Alcaldía de Medellín

¿Qué deben revisar las familias antes de salir?

La invitación de la Secretaría de Salud es a consultar el carné de vacunación y verificar cuáles dosis están pendientes. Esta revisión permite identificar si es necesario completar el esquema y aprovechar la atención disponible durante las jornadas anunciadas por la Alcaldía.

El llamado pone el foco en los niños de cinco y nueve años, sin dejar de convocar a la comunidad en general. Los padres, madres y cuidadores tienen un papel importante al revisar los registros y consultar con el personal de salud las vacunas que corresponden según la situación de cada persona.

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Antes de desplazarse, la recomendación es consultar los puntos disponibles en la página web de la Alcaldía de Medellín. Allí se puede buscar información de la red de atención y ubicar las opciones para acceder al servicio, de acuerdo con la programación de cada jornada.

Es importante distinguir las dos actividades: el horario de atención hasta las siete de la noche corresponde a la Vacunatón del 6 de noviembre. La jornada con 65 puntos en servicio está programada para el 7 de noviembre. Por eso conviene confirmar el lugar al que se acudirá y su horario.

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Foto: Alcaldía de Medellín

Vacunas gratuitas para prevenir enfermedades

La Secretaría de Salud recordó que los biológicos se aplican de manera gratuita y segura. El propósito es fortalecer la protección frente a enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización y facilitar que las personas completen las dosis que les faltan.

Como contexto, el programa de vacunación de Medellín tiene entre sus objetivos erradicar, eliminar o controlar enfermedades. Según la información institucional del PAI, este programa incluye 22 vacunas que previenen 27 enfermedades y su acceso es un derecho de la población.

La influenza, que tendrá especial atención durante la Vacunatón, es una enfermedad respiratoria transmisible. La Secretaría de Salud explica que el virus puede cambiar, por lo que cada año se desarrollan vacunas para combatirlo. La jornada es una oportunidad para consultar con el personal de salud la protección que corresponde en cada caso.

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Otro componente de la programación es la vacunación contra el VPH. De acuerdo con el boletín de la Alcaldía, esta vacuna ayuda a prevenir distintos tipos de cáncer. La invitación a las familias es a revisar las dosis pendientes y solicitar orientación durante la atención.

Las actividades buscan que la revisión del carné se traduzca en una acción concreta de prevención. Tanto quienes tienen dudas sobre su esquema como los cuidadores que necesitan revisar las dosis de sus hijos pueden acudir a los servicios de vacunación y consultar al personal encargado.

La Alcaldía de Medellín reiteró el llamado a aprovechar estas jornadas y a mantener al día los esquemas. Consultar previamente los puntos de atención y revisar el carné son los pasos recomendados para organizar la visita y fortalecer la protección de la familia frente a enfermedades prevenibles.