Resumen: Alias 'Cachama', señalado cabecilla de la estructura criminal 'La Inmaculada', fue capturado en Tuluá por unidades del Gaula y la Sipol de la Policía Valle, mediante orden judicial por extorsión agravada. Lo señalan de homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes, y de retomar su actividad criminal tras salir de la cárcel en febrero por vencimiento de términos. Con su captura ya son 20 los presuntos integrantes de esta organización detenidos en 2026.

Alias ‘Cachama’: el señalado de poner a temblar a los comerciantes de Tuluá con panfletos y disparos

Un operativo de unidades del Gaula y la Sipol de la Policía Valle dejó tras las rejas a uno de los principales cabecillas de la estructura criminal ‘La Inmaculada’. Se trata de alias ‘Cachama’, capturado en Tuluá y señalado de dirigir actividades delictivas relacionadas con homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y hurtos en este municipio del centro del Valle del Cauca.

El procedimiento se cumplió mediante orden judicial por el delito de extorsión agravada. Según las investigaciones, alias ‘Cachama’ tendría cerca de 15 años de trayectoria criminal dentro de esta organización delincuencial, históricamente vinculada al extraditado alias ‘Pipe Tuluá’.

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Lo que más llamó la atención de los investigadores es que alias ‘Cachama’ había salido de un centro carcelario el 26 de febrero de 2026, por vencimiento de términos. Lejos de alejarse del mundo criminal, presuntamente habría retomado sus actividades ilícitas y su papel de mando dentro de la estructura apenas recuperó la libertad.

¿Quién es alias ‘Cachama’ y qué le achacan las autoridades?

Las autoridades también lo relacionan con la intimidación a comerciantes y ciudadanos mediante la distribución de panfletos amenazantes y disparos contra las fachadas de viviendas y establecimientos comerciales de Tuluá.

Además, presuntamente ejercía control sobre la comercialización de productos de la canasta familiar y el tráfico local de estupefacientes, un negocio ilegal que históricamente ha tenido a la plaza de mercado y a los pequeños comerciantes tulueños como principales víctimas.

En el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), alias ‘Cachama’ registra anotaciones por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, lavado de activos, extorsión y homicidio, lo que da cuenta del peso que tenía dentro de la organización.

La violencia de ‘La Inmaculada’ ha marcado a Tuluá en los últimos años. La estructura ha sido señalada de extorsionar a comerciantes de la plaza de mercado, de amenazar a funcionarios judiciales en plenas audiencias y de ordenar ataques que han dejado víctimas inocentes, por lo que 30 de sus integrantes llegaron a hacer parte del cartel de los más buscados del municipio, con un fondo de recompensas de 400 millones de pesos para dar con sus capturas.

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Un golpe más contra ‘La Inmaculada’ en el centro del Valle

Con la captura de alias ‘Cachama’, la Policía reportó que durante 2026 ya son 20 los presuntos integrantes de ‘La Inmaculada’ detenidos en medio de los operativos permanentes que se adelantan en Tuluá, uno de los municipios que más ha sufrido el accionar de esta estructura.

La ofensiva contra esta organización viene de atrás. A comienzos de año, tras dos años de la operación Cattleya, las autoridades dieron cuenta de la desarticulación de 20 bandas criminales que operaban al servicio de ‘La Inmaculada’, organización que llegó a ser liderada por alias ‘Pipe Tuluá’, hoy extraditado a Estados Unidos.

En febrero, una megatoma en Tuluá dejó 70 capturas, entre ellas las de cabecillas de disidencias y de esta misma estructura. Y en mayo, otro operativo contra presuntos integrantes dedicados al cobro de vacunas reveló que solo dos de sus hombres reunían entre 35 y 50 millones de pesos al mes extorsionando a comerciantes y víctimas del préstamo ‘gota a gota’.

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Ese trabajo articulado entre la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Fuerza Aérea, respaldado por la Alcaldía de Tuluá y la Gobernación del Valle, ya había empezado a mostrar resultados en los indicadores: en el último consejo de seguridad del municipio se destacó la reducción de los homicidios tras el desmantelamiento de las bandas que le hacían el trabajo sucio a ‘La Inmaculada’.

Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de extorsión o que afecte la seguridad y la tranquilidad de los tulueños en la línea 123 de la Policía Nacional o en el 165 del Gaula, y aseguraron que los operativos contra ‘La Inmaculada’ continuarán en el centro del Valle.